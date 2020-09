Fujitsulta ohjelmisto-ohjattu Qumulon ratkaisu rakenteettoman datan hallintaan petatavuluokassa

Fujitsu tuo markkinoille ensimmäisenä Intel Select Solutions -pohjaisen Nutanix-hyperkonvergenssiratkaisun 18.8.2020 10:00:00 EEST | Tiedote

Fujitsu tuo markkinoille ensimmäisenä laitevalmistajana Intel Select Solutions -ohjelman vaatimusten mukaisesti sertifioidun Nutanix-hyperkonvergenssiratkaisun (HCI) analytiikka- ja yleissovellusten alustaksi. Fujitsu PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud -ratkaisu tarjoaa aiempaa parempaa suorituskykyä yrityksille, jotka johtavat toimintaansa datan avulla. Se myös vähentää merkittävästi järjestelmähäiriöitä ja siten ennakoimattomia käyttökatkoja. Intel varmisti Fujitsu PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud -ratkaisun suorituskyvyn vaativilla sertifiointikokeilla. Intelin Select Solutions -sertifiointi annetaan vain ratkaisuille, jotka täyttävät modernien datakeskusinfrastruktuurien tiukat vaatimukset optimoiduille työkuormille ja joiden suorituskyky Intel-arkkitehtuurissa on todennettu. Fujitsun ja Nutanixin yhdessä kehittämä erittäin vikasietoinen ratkaisu on optimoitu vaativille liiketoimintakriittisille työkuormille kuten data-analytiikalle ja Microsoft SQL -sovelluksille. Fujits