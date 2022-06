Fujitsulta uudet LIFEBOOK-kannettavat hybridityöhön

Fujitsu esittelee täysin uuden kannettavien tietokoneiden malliston nykypäivän hybridityöhön. Päivitetyssä mallistossa eniten on muuttunut aiempaa kevyempi ja sirompi LIFEBOOK E5 -sarja.

“Hybridityö on arkea, joten uusi LIFEBOOK-mallisto on suunniteltu tyylikkääksi, helposti kuljetettavaksi ja suorituskykyiseksi laitteeksi kotiin, toimistoon ja matkalle. Koko LIFEBOOK-mallisto sopii kaikille käyttäjille ja se sisältää suuryritysten yhtenäiset turvaominaisuudet, joten kirjautuminen on helppoa ja data hyvin suojattua“, sanoo tuotepäällikkö Pertti Vitikainen Fujitsusta.

LIFEBOOK-uutuusmalliston erinomaisen suorituskyvyn perustana ovat Intelin tuoreimmat 12. sukupolven Core-suorittimet ja Iris Xe -näytönohjaimet. Vaihtoehtona E5 -sarjaan saa myös AMD:n tuoreimmat Ryzen 5000U -sarjan suorittimet ja AMD Radeon -näytönohjaimet. Molempiin vaihtoehtoihin saa jopa 64 gigatavua muistia (2 x DIMM-kammat).

LIFEBOOK E5 -mallien tuorein sukupolvi on edeltäjiään pienempi ja ohuempi: vain 19,9 millimetriä (14 tuuman näyttö) ja 20,1 millimetriä (15 tuuman näyttö). Vaikka laitteiden paino on keventynyt jopa neljänneksen, niiden akkukapasiteetti on kasvanut jopa 30 prosenttia edeltäjistä. Huoletonta käyttöaikaa riittää koko työpäiväksi

Käyttömukavuutta ja tietoturvaa

Jotta laitteiden käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta jaetuissa työpisteissä, tuoreimpiin LIFEBOOK-malleihin saa optiona mekaanisen porttitoistimen (sama U7- ja E5-sarjojen malleille), minkä ansiosta päätelaitteet saa käyttöön nopeasti. Laitteissa on vakiona langaton lähiverkko Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 sekä optiona 5G/4G/LTE-mobiilidatayhteydet (SIM-kortti tai sähköinen eSIM).

Kannettaviin voi valita joko helppokäyttöisen infrapunakameraa käyttävän kasvotunnistautumisen tai sormenjälkitunnistimen Windows Hello -kirjautumiseen tai ilman kosketusta toimivan PalmSecure-kämmentunnistuksen. Laitteiden kameran saa helposti pois käytöstä mekaanisella sulkimella. Osaan malleista saa muiden katseilta suojaavan sähköisen ePrivacy-suotimen. Suodin kaventaa näytön lukukulmaa, jolloin ohikulkijat eivät saa sivulta katsoen selvää näytöllä näkyvästä sisällöstä.

Muita uutuuksia

Fujitsu esittelee myös uudet ultrakevyet thin client -päätelaitteet. Ne sopivat keskitettyjä palveluja tai pilvipalveluja käyttäville asiakkaille, kuten finanssialalle, terveydenhuoltoon, kotitoimistoihin ja kaikille aloille, joilla jotakin toimitetaan palveluna (XaaS). Kannettavat thin client -laitteet LIFEBOOK E5412 ja E5512 näyttävät samalta kuin muu mallisto ja käyttävät samoja porttitoistimia.

Fujitsu esittelee samalla tuoreimman sukupolven erittäin turvallisen ultrakannettavan LIFEBOOK U7x12 -malliston, ja vaativimmille käyttäjille tarkoitetun LIFEBOOK U9312 -mallin sekä sen tablettiversion LIFEBOOK U9312X:n. Kaikki laitteet käyttävät Intelin 12. sukupolven Core-suorittimia.

Hinnoittelu ja saatavuus

Uudet LIFEBOOK-mallit ovat heti tilattavissa Fujitsulta ja sen kumppaneilta. Hinnoittelu vaihtelee kokoonpanon mukaan.

Mediayhteydet

Fujitsu Finland, tuotepäällikkö Pertti Vitikainen

pertti.vitikainen@fujitsu.com, p. 050 576 9957

Fujitsu Finland, tuotepäällikkö Jani Kuhno

jani.kuhno@fujitsu.com, p. 046 878 6466