Fujitsulta uusi työkalu datavalmiuden arvioimiseksi

Fujitsun uusi datavalmiuden arviointityökalu verkossa auttaa organisaatioita vertaamaan omaa datavetoisen digitalisaation valmiuttaan muihin vastaaviin organisaatioihin. Työkalu on osa Fujitsun konsultointitarjoomaa, joka ohjaa asiakkaita matkalla kohti datavetoista liiketoimintaa.

Työkalun käyttäminen vie vain muutaman minuutin, ja se antaa tuloksena vertailun muihin yrityksiin sekä räätälöityjä vinkkejä siitä, mihin organisaation kannattaisi keskittyä jatkossa. Työkalua voi käyttää itse tai Fujitsun konsulttien kanssa.

Työkalu perustuu metodologiaan, jonka on kehittänyt Fujitsun käyttöön tutkimusyhtiö Freeform Dynamics. Työkalu vertaa käyttäjäänsä kilpailijoihin neliportaisella valmiusasteikolla, joka alkaa tasosta, jossa dataa on saatavilla vähän. Kakkostasolla dataa ylläpidetään ja kolmostasolla hyödynnetään. Ylin taso on datavetoinen toiminta. Kun tätä mallia sovellettiin aiemmin tänä vuonna yli 400 kansainväliseen organisaatioon, ilmeni, että valtaosa oli vasta matkalla kohti datavetoisuutta ja vain 20 eli 4,8 prosenttia organisaatioista oli aidosti datavetoisia. Datavetoisen yrityksen liiketoiminta perustuu vahvasti datan hyödyntämiseen ja myös sen liiketoimintaprosessit ohjautuvat automaattisesti ja datalähtöisesti.

Data on onnistuneen digitalisaation perusta

Yhä useammat yritysjohtajat ymmärtävät datan merkityksen digitalisaation perustana. Datavetoiset yhtiöt pystyvät hyödyntämään dataansa toiminnan kaikilla tasoilla sekä strategisesti että käytännössä. Analytiikkaa pidetään tavallisesti oikotienä liikevaihdon lisäämiseen datan avulla, mutta kun organisaatiot pureutuvat syvemmälle, ne huomaavat pian, että digitalisaatiohankkeisiin liittyy lukuisia hankalia ongelmia.

"Fujitsun uusi datavalmiuden arviointityökalu auttaa yritysjohtoa mittaamaan objektiivisesti edistymistä matkalla datavetoisuuteen. Tämä on tärkeää, sillä todellisuus ei vastaa omia käsityksiä. Kun taannoin pyysimme yrityksiä arvioimaan itse omaa kehitystään, jopa 63 prosenttia sanoi muuttuneensa jo datavetoisiksi. Fujitsun teettämän selvityksen mukaan luku todellinen luku on 5 prosenttia. Mahdollisuus näyttää omien käsitysten ja oikean tilanteen välinen ero on ensimmäinen askel kohti sisäisen muutosvastarinnan poistamista", sanoo Christian Leutner, Fujitsun tuotemyynnin Euroopan-johtaja.

Käytännössä kaikki organisaatiot kerryttävät eri lähteistä suuria määriä pääasiassa strukturoimatonta dataa, kuten tekstinkäsittelytiedostoja, ääni- ja videotiedostoja, sähköposteja ja kuvia. Analyytikot ennustavat, että vuoteen 2022 mennessä yli puolet yritysten datasta syntyy ja käsitellään muualla kuin datakeskuksessa tai pilvessä. Luku nousee 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Tällainen datamassa on toisiinsa millään tavalla liittymättömien tiedonpalasten rämeikkö, ellei käytössä ole järjestelmällistä tapaa käsitellä sitä. Dataa ei voi muuntaa myynniksi, ellei dataa ensin virtaviivaisteta ja integroida koko organisaatiossa ja sen arvoketjussa.

Fujitsun uusi työkalu ja konsultointitarjooma auttavat yrityksiä ymmärtämään, miten pitkällä ne ovat matkallaan datavetoisiksi. Organisaatiot saavat palautetta neljästä alueesta: kulttuuri ja ajattelutapa, käyttäjäkokemus, datan hallinta sekä järjestelmät ja infrastruktuuri.

Freeform Dynamicsin tutkimus yritysten datavetoisuuden valmiudesta tehtiin kesäkuussa 2020, ja siihen osallistui 400 yritystä Suomen lisäksi Benelux-maista, Espanjasta, Isosta-Britanniasta, Itävallasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Sveitsistä ja Tanskasta.

Lisätietoja:

Fujitsu Finland Oy:n viestintä

Satu Pelttari

Puh. 045 7880 9624, satu.pelttari@fi.fujitsu.com