Fujitsun CELSIUS-tehotyöasemien koko pienenee ja suojaus paranee

5.7.2017 | Fujitsu

Fujitsu julkistaa kolme uutta, suorituskykyistä CELSIUS-tehotyöasemaa. Uutuusmallit on paketoitu aiempaa pienempikokoisiksi, suorituskyky on kasvanut ja muut ominaisuudet on säilytetty ennallaan. Yksi laitteista on 15,6-tuumainen kannettava tehotyöasema, johon saa markkinoiden turvallisimman biometrisen tunnistuksen. Toinen puolestaan on markkinoiden pienin, 21 litran kokoinen mikrotorni ja yksi vain kymmenen litran kokoinen minitehotyöasema.

Tehotyöasemat sopivat innovaattoreille, luoville suunnittelijoille ja visuaalisen alan ammattilaisille. Laitteiden NVIDIA Quadro -ammattilaisnäytönohjainten ja Intelin Xeon- ja Core i -suorittimien suorituskyvyn vuoksi ne kykenevät vaativien visuaalisten töiden käsittelyyn merkittävästi perustason laitteita paremmin. Laitteiden laajennettavuuden ja luotettavuuden ansiosta insinöörit, arkkitehdit ja erilaiset sisällöntuotannon ammattilaiset suosivat tehotyöasemia toimistossa ja liikkuessaan toimiston ulkopuolella.

Uusi sulavalinjainen kannettava tehotyöasema CELSIUS H770 on luokkansa turvallisin laite valinnaisen kämmentunnistuksen ansiosta. Kämmentunnistus on kymmenkertaisesti turvallisempi kuin esimerkiksi silmän iirikseen perustuva tunnistus. Laitteeseen on saatavissa Intelin E3-1500M v6 -suoritin ja NVIDIAN uusin näytönohjain, jossa on 1024 CUDA-ydintä.

Pienikokoinen CELSIUS J550/2 tukee täysikorkuisia näytönohjaimia aina NVIDIAN Quadro P2000 -näytönohjaimeen asti. Laitteeseen voi myös yhdistää jopa 11 näyttöä samanaikaisesti. Tällöin kolme näytöistä yhdistetään laitteen emolevyn Intel HD P530 -näytönohjaimeen ja kahdeksan lisää NVIDIA Quadro P600 -näytönohjaimiin. Laite sopii hyvin usean näytön ratkaisuihin, esimerkiksi tarkkaamoihin.

Uusi CELSIUS W570 -tehotyöasema asettaa uudet mittasuhteet suorituskyvylle ja tilankäytölle. Laite on 30 prosenttia pienempi kuin edeltäjänsä, mutta suorituskyky on kasvanut. Perusmallissa käytetään virtapihiä 280 watin virtalähdettä. CELSIUS W570power+ -malliin on saatavissa kolme erittäin nopeaa PCIe-väylän massamuistia. PCIe-väylän massamuistien luku- ja kirjoitusnopeudet ovat jopa viisinkertaisia SATA-väyläisiin massamuisteihin verrattuna. CELSIUS W570 -tehotyöaseman suorituskyky yltää kolmiulotteisen virtuaalimaailman näyttämiseen 90 kuvan kuvataajuudella. Tämän mahdollistaa Virtual Reality -valmis NVIDIAN Quadro P4000 -näytönohjain.

”Kolmiulotteisten ja virtuaalitodellisuuden toteutusten määrä kasvaa suunnittelutoimistoissa, arkkitehtitoimistoissa ja rakennusalalla. Tuotteiden ja niiden käyttötapojen visualisointi auttaa parantamaan suunnittelua ja kehitystyötä sekä tekemään myynti- ja markkinointiesityksistä entistä vaikuttavampia. Fujitsun 26 vuoden kokemus tehotyöasemien suunnittelusta on auttanut hiomaan suorituskykyä ja luotettavuutta sekä pienentämään laitteiden kokoa ja parantamaan liikkuvien laitteiden turvaominaisuuksia”, tuotepäällikkö Pertti Vitikainen Fujitsusta kertoo.

Uutuuslaitteista CELSIUS J550/2 ja W570 ovat heti saatavissa ja H770-tehokannettavan toimitukset alkavat heinäkuussa. Esimerkkikokoonpanoina CELSIUS J550/2 ja W570 -tehotyöasemien arvonlisäverolliset hinnat seitsemännen sukupolven Core i5-suorittimella, 8 gigatavun keskusmuistilla ja 256 gigatavun massamuistilla ilman erillistä näytönohjainta asettuvat 1 299 euroon. CELSIUS W570power+ -laitteen arvonlisäverollinen hinta samoilla komponenteilla on 1 379 euroa.

CELSIUS H770 -tehokannettavan hinta tuoreella Core i5-suorittimella, 8 gigatavun keskusmuistilla, NVIDIAN Quadro M620-näytönohjaimella, M.2 PCIe-väyläisellä 256 gigatavun massamuistilla ja Fujitsu PalmSecure-kämmentunnistimella on 2 299 euroa.

