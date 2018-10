Fujitsun kaikkien aikojen pienin ESPRIMO-tietokone mahtuu näytön taakse

Fujitsu ja Orion tekivät uuden it-palvelusopimuksen 30.5.2018 08:30 | Tiedote

Helsinki 30.5.2018 – Lääkeyritys Orion ja Fujitsu Finland Oy ovat allekirjoittaneet it-palvelusopimuksen seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Yritysten yhteistyö käynnistyi vuonna 2011. Fujitsu toimittaa Orionille laajan it-palvelukokonaisuuden, johon sisältyvät työasemapalvelut, kommunikaatiopalvelut, kapasiteettipalvelut, O365-palvelu, tietoturva, verkkolaitteet, käyttäjätuki sekä it-tuotteet elinkaaripalveluineen. Sopimuksen piirissä on 27 maata, joista suurimmat ovat Suomi, Intia, Britannia ja Saksa. Orionilla on tuotantoa Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Oulussa, Hangossa ja Salossa. Työasemia on kaikkiaan runsaat 3 400. ”Olemme tyytyväisiä Fujitsun palveluun, joten halusimme jatkaa yhteistyötämme ja yhteistä kehittämistä. Käyttäjätyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla ja parantunut jatkuvasti. Toimialamme ict-haasteet kasvavat koko ajan. Tavoitteenamme on pysyä jatkuvasti ajan hermolla, joten uusien palvelujen ja teknologioiden käyttöönotossa pitää jatkuvasti pysyä mukana. Toivommekin i