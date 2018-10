Fujitsun kysely: IoT-projektit maksavat itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa

Fujitsun kaikkien aikojen pienin ESPRIMO-tietokone mahtuu näytön taakse 2.10.2018 15:14 | Tiedote

Fujitsu tuo markkinoille pienimmän pöytätietokoneensa: tilavuudeltaan 0,86 litran kokoinen ESPRIMO G558 on niin pieni, että se voidaan asentaa näytön taakse. Silti siinä riittää tehoa kaikille toimistosovelluksille. Uutuus on 96 prosenttia pienempi kuin perinteiset mikrotornit. ESPRIMO G558 on myös erittäin hiljainen ja tuottaa hyvin vähän lämpöä, joten se voidaan asentaa miltei mihin tahansa: seinälle, pöydän alle tai näytön taakse. Jos laitetta käytetään yhdessä Fujitsun P24-9 TE -näytön kanssa, virta- ja verkkokytkennät hoituvat yhdellä USB-C-kaapelilla ja laitteille riittää yksi yhteinen virtakytkin, jolloin näyttö toimii kuten telakka. Lisäksi ESPRIMO G558 voidaan päivittää uuteen versioon joutumatta uusimaan myös näyttöä. ESPRIMO G558 sopii kaikkiin toimistoympäristöihin – kaikkialle, missä tarvitaan aiempaa pienempiä, vähemmän sähköä kuluttavia ja turvallisia tietokoneita. Turvallisuuden takaamiseksi uutuudessa on salaus TPM-piirillä ja paikka Kensington-lukolle. Pöytätietokonee