Fujitsun selvitys: Digitalisaatio mullistaa vähittäiskauppaa

Fujitsun uudistuvat tallennustuotteet auttavat asiakkaita selviytymään räjähdysmäisesti kasvavista datamääristä 6.7.2020 12:15:00 EEST | Tiedote

Fujitsu auttaa asiakkaitaan hallitsemaan dataansa ympäristössä, joka käy digitalisaation takia yhä monimutkaisemmaksi. Painopiste on verkkotallennuksessa ja tietosuojassa. Tiivis NetApp-yhteistyö tukenaan Fujitsu laajentaa tallennusratkaisujensa valikoimaa, jotta organisaatiot saavat yhdeltä toimittajalta kaiken tarvittavan hallitakseen jatkuvasti kasvavia datamääriä ja muuttaakseen ne tuotoiksi. Fujitsu ja NetApp ovat olleet kumppaneita jo yli 20 vuotta. Nyt Fujitsu laajentaa tuotevalikoimaansa NetAppin teknologiaan pohjautuvilla, pelkkää flash-muistia käyttävillä järjestelmillä sekä hybridijärjestelmillä, joissa on NVMe-valmius. Fujitsun tallennuslaitteiden valikoima on alan laajimpia, sillä se sisältää all-flash-, hybridi- ja hyperkonvergenssilaitteet, ohjelmistomääritetyt (software-defined) laitteet sekä nauha- ja tietosuojalaitteet. Uusien, heti saatavilla olevien ETERNUS-tallennuslaitteiden lisäksi Fujitsu myy myös NetAppin AFF- ja FAS-sarjan tuotteita. Nämä kaikki on optimoitu m