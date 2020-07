Fujitsun supertietokone vauhdittaa maailmankaikkeuden alkuperän tutkimusta Regensburgin yliopistossa

Regensburgin yliopisto on ensimmäinen Fujitsun A64FX-suorittimia käyttävän PRIMEHPC FX700 -laitteen käyttäjä Euroopassa. Suorittimet ovat energiatehokkaita ja yhteensopivia Armin tehopalvelinten Armv8.2-A SVE-ohjausarkkitehtuurin kanssa.

Saksalaisyliopiston tutkijat hyödyntävät merkittävää laskentakapasiteetin harppausta kvanttiväridynamiikan tutkimisessa simulaatioilla. Työ tähtää alkeishiukkasten ja protonien sisäisen rakenteen ymmärtämiseen sekä maailmankaikkeuden tilan määrittämiseen heti alkuräjähdyksen jälkeen. Yliopisto käyttää supertietokonetta myös bioinformatiikan alueella, erityisesti syöpätutkimukseen ja immunologiaan.

Uusi supertietokone PRIMEHPC FX700 on varustettu Arm-pohjaisella Fujitsun A64FX-suorittimella. Tämä kasvattaa QPACE4 (QCD Parallel Computing Engine 4) -supertietokonehankkeen laskentakykyä. Laitteessa käytetään Fugaku-supertietokoneeseen kehitettyä tekniikkaa. Fugaku nousi hiljattain maailman supertietokoneiden listan kärkeen.

QPACE4 on neljäs supertietokone SFB/TRR-55-puiteohjelmassa ja sen rahoittaa German Research Foundation -säätiö (DFG). Se käyttää samaa suoritinta kuin Fugaku-supertietokone, jonka Fujitsu kehitti yhdessä RIKEN-keskuksen kanssa Japanissa.

Energiatehokkkuuden lisäksi A64FX-suoritin käyttää skaalautuvia vektorilaajennuksia (Scalable Vector Extensions, SVE). Ne nopeuttavat suurteholaskennan mutkikkaita laskutoimituksia sallimalla saman laskennan rinnakkain suurilla datamäärillä. Lisäksi suoritin on yhdistetty äärimmäisen nopeaan päämuistiin (High Bandwidth Memory, HBM2). Tämä on useimmissa sovelluksissa yhtä tärkeää kuin pelkkä laskentateho. Näin laskentateho, muistin kaista ja verkon kaista ovat tasapainossa ja suorituskyvyn pullonkaulat vältetään. Fujitsun laitteen laskentateho ei perustu näytönohjaimiin. Tämän vuoksi sen ohjelmointi on merkittävästi helpompaa erityisesti massiivista rinnakkaislaskentaa varten, mikä on erityisen tärkeää niin sanotuille Grand Challenge -sovelluksille.

Uuden supertietokoneen käyttöönotto on tuorein esimerkki Fujitsun vahvasta yhteistyöstä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.Wuppertalin yliopisto otti käyttöön Fujitsu QPACE3 -supertietokoneen vuonna 2016.

“Fujitsun supertietokone edistää työtämme fysiikan tutkimuksessa, syöpätutkimuksessa ja immunologisessa tutkimuksessa. Aiempi kumppanuutemme on ollut menestyksekästä jo vuosia. Arvostamme Fujitsun pyrkimystä maksimoida laskentatehoa ja minimoida energiakulutusta. Olemme erityisen vaikuttuneita Fujitsun joustavuudesta ja nopeudesta reagoida tarpeisiimme. Toimitus, asennus, konfigurointi ja käyttöönotto ovat tapahtuneet hämmästyttävän nopeasti”, kertoo fysiikan professori Tito Wettig Regensburgin yliopistosta.

“Fujitsu on kehittänyt pitkään maailman nopeimpia supertietokoneita ja me ymmärrämme erittäin hyvin asiakkaidemme tarpeet. Kumppanuutemme yliopiston kanssa on hyvä esimerkki lähestymistavastamme. Olemme ylpeitä voidessamme auttaa tutkimusryhmiä ottamaan uusia edistysaskeleita teknologiallamme”, sanoo johtaja Rupert Lehner Fujitsusta.

