Fujitsun uuden sukupolven näytöt ja kannettavat tehostavat työn joustavuutta ja liikkuvuutta

Fujitsu helpottaa arkea kodeissa ja toimistoissa uutuuksillaan: ultrakevyellä LIFEBOOK U9311A -kannettavalla ja 10. sukupolven Fujitsu-näytöllä.

Vastuulliset Fujitsu-näytöt helpottavat oheislaitteiden jakamista

Työtilojen jakaminen on arkea toimistoissa ja kouluissa mutta myös kotona, kun perheenjäsenet tekevät töitä ja viihtyvät eri tavoin samoissa tiloissa. Käyttäjät odottavat laitteidensa sopivan hyvin erilaisiin tehtäviin. Videoneuvottelut ovat olennainen osa nykypäivän työtä ja kotielämää, joten näytön täytyy olla ergonominen, toiminnallinen ja suorituskykyinen ansaitakseen paikkansa yhteisellä työpöydällä.

Fujitsun 60,5 senttimetrin 10. sukupolven näytöt on suunniteltu paitsi suorituskykyisiksi myös mahdollisimman mukaviksi käyttää. Full HD -näyttö ja sisäänrakennettu kamera takaavat erinomaisen kuvanlaadun neuvottelupuheluissa, ja sinisen valon vähäisyys sekä integroitu automaattinen kirkkausanturi vähentävät käyttäjien silmien rasitusta, kun työpäivä vaatii näytön katsomista useita tunteja.

Full HD -kamera tukee Windows Hello -kasvojentunnistusta. Sen avulla käyttäjät voivat kirjautua sisään ja aloittaa työskentelyn välittömästi ilman, että heidän tarvitsee muistaa ja kirjoittaa salasanojaan. Kameran saa helposti pois käytöstä mekaanisella sulkimella. Näyttö voidaan määrittää menemään automaattisesti virransäästötilaan, kun se huomaa, että käyttäjä on siirtynyt pois näytön ääreltä. Lisäksi DisplayView-ohjelmisto (ladattavana tukisivulta) helpottaa näytön määrittämistä etähallintaa varten.

Näytön sisäänrakennetun USB-C-porttitoistimen ansiosta esimerkiksi nimeämättömän työpisteen käyttäjät voivat käyttää vaivattomasti kaikkia näyttöön liitettyjä oheislaitteita, kuten tulostimia, skannereita, näppäimistöä ja hiirtä sekä ottaa käyttöön lisää oheislaitteita vain yhdellä USB-C-kaapelilla. Näytön oikeassa laidassa olevien USB-C- ja USB-A-liitäntöjen ansiosta laitteiden liittäminen on helppoa ja ergonomia hyvä. USB-C-keskitin antaa 95 watin tehon ulkoisille laitteille sekä mahdollistaa äänen, videon ja datan salamannopean siirtämisen.

24-tuumaiset näytöt ovat saaneet maailmanlaajuisesti ensimmäisenä TCO 9.0 -sertifikaatin, joka on seuraava askel sosiaalisessa- ja ympäristövastuussa. Näytöt saavuttivat toimitusketjulle asetetut tavoitteet – esimerkiksi niiden pakkaukset on tehty pelkästään pahvista, josta 90 prosenttia on kierrätysmateriaalia.

LIFEBOOK U9311A kulkee kevyesti mukana

Fujitsun uusin laite monipuoliseen kannettavien tietokoneiden valikoimaan on LIFEBOOK U9311A. Tämä kilpailukykyisesti hinnoiteltu, tyylikäs ja ultrakannettava tietokone käyttää tehokkaita AMD:n suorittimia (AMD Ryzen 7:ään asti), ja siinä on integroitu AMD Radeon -näytönohjain.

LIFEBOOK U9311A painaa vain 885 grammaa ja se on vain 15,5 millimetriä ohut, mutta akku kestää koko päivän kertalatauksella. Heijastamattoman Full HD -näytön koko on maksimoitu: näytön kehys on hyvin ohut ja yläosan kamera erittäin pieni. Laitteessa on kattavat turvaominaisuudet, kuten Windows Hello -kirjautuminen infrapunakameran kasvojentunnistuksella.

Hinnoittelu ja saatavuus

Fujitsun näytöt ovat tilattavissa marmorinharmaana (P2410 WE CAM) ja mustana (P2410 TS CAM) ja ne saapuvat markkinoille helmi‒maaliskuussa 2022.

LIFEBOOK U9311A -mallit ovat jo saatavana Fujitsu SELECT -kanavakumppaneiden kautta.

