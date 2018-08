Fujitsun uudet tehokannettavat ja tehotyöasemat vauhdittavat virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä liiketoiminnassa

Fujitsu tuo markkinoille neljä uutta CELSIUS-tehotyöasemaa. Erittäin suorituskykyiset ja turvalliset tehotyöasemat sopivat erityisesti innovointityön nopeuttamiseen sekä paljon dataa sisältävään suunnitteluun, kuten virtuaalitodellisuuden immersiiviseen eli uppouttavaan visualisointiin.

Uudet tehotyöasemat ovat kannettavat tehotyöasemat CELSIUS H780 ja CELSIUS H980, mikrotorni CELSIUS W580/W580power+ sekä minitehotyöasema CELSIUS J580. Kaikissa malleissa käytetään Intelin ja NVIDIAn tuoreinta teknologiaa. Fujitsu on myös maksimoinut uutuuslaitteiden fyysisen ja biometrisen turvan, mikä mahdollistaa turvallisen mobiilityön. Laitteiden tietoturva täyttää näin tiukimmatkin vaatimukset.

Fujitsun uusiin CELSIUS-malleihin voidaan lisätä käyttäjän biometrinen tunnistus. Silloin älykortinlukijan ja TPM 2.0 -suojauksen lisäksi CELSIUS H780- ja CELSIUS H980 -tehokannettavissa on PalmSecure-kämmentunnistusanturi integroituna kannettavan koteloon, mikä mahdollistaa erittäin vahvan tunnistautumisen. Uusissa CELSIUS-pöytätehotyöasemissa kämmentunnistus on saatavissa Fujitsun näppäimistöön, minkä lisäksi laitteita voidaan suojata kolmea erilaisella lukolla: avainlukolla, Kensington-lukolla ja riippulukolla. Lisäksi CELSIUS W580 -mikrotornin portit ja kaapelit on suojattu lisävarusteena saatavalla lukittavalla kaapelisuojalla.

Digitalisaatio lisää suurten ja monimutkaisten datakokonaisuuksien käyttöä. Suurimpia datapaketteja luodaan 3D CAD -mallinnuksessa, visualisoinnissa sekä median ja viihdealan sisällöntuotannossa. Fujitsun CELSIUS-uutuudet on optimoitu useille suoritinytimille, mikä auttaa sovelluksia saamaan kaiken tehon irti laitteistosta. Fujitsun uudet työasemat käsittelevät ongelmitta suuria datamääriä esimerkiksi korkearesoluutioiden videoiden tallentamisessa, suurten näyttöseinien esityksissä sekä 3D-mallien rakentamisessa skannauksista. Tällaiset sovellukset vaativat tehotyöaseman, koska käsiteltävän datan määrä ylittää tavanomaisten työasemien ja kannettavien suorituskyvyn. Virtuaalitodellisuuden toteutukset vaativat vielä tätäkin enemmän suorituskykyä.

Virtuaalitodellisuutta käytetään yhä enemmän useilla toimialoilla tarinoidenelävöittämiseksi, luomaan innovatiivista uutta muotoilua sekä toteuttamaan elämyksiä rikastetulla datalla.

”Kyberrikollisuuden kasvu sekä organisaatioille aiheutuvat kovat rangaistukset tietomurroista ovat herättäneet käyttäjiä vaatimaan parhainta mahdollista suojaa henkiselle omaisuudelleen. Tämän vuoksi voimme tarjota mallistoomme myös turvaominaisuuksia parantavan, ainutlaatuisen PalmSecure-kämmentunnistuksen, joka on sormenjälkitunnistusta tarkempi ja iiristunnistusta kätevämpi”, tuotepäällikkö Pertti Vitikainen Fujitsusta kertoo.

Suorituskykyä ilman kompromisseja

Fujitsun tehokannettavissa ei ole tingitty suorituskyvystä. Täysin uuden ulkomuodon saaneissa CELSIUS H780- ja CELSIUS H980 -kannettavissa voidaan käyttää jopa Intelin kuusiytimistä Xeon-suoritinta. Laitteissa on myös NVIDIAn uusimman sukupolven näytönohjaimet. Tehokkaimmissa CELSIUS H980 -malleissa on NVIDIA Quadro P5200 -näytönohjain, jonka 16 gigatavua GDDR5-muistia ja 2560 CUDA-ydintä nostavat tehokannettavan suorituskyvyn tehokkaan pöytätehotyöaseman tasolle. CELSIUS H780 -mallissa on 15,6 tuuman tai CELSIUS H980 -mallissa on 17,3 tuuman näyttö, niitä on helppo huoltaa ja kantaa mukana, ja niissä on täysikokoiset liittimet. Ne soveltuvat insinööreille, arkkitehdeille, median jälkituotantoon sekä uppouttavien virtuaalitodellisuusympäristöjen esittämiseen.

Fujitsu CELSIUS W580/W580power+

Alan pienin virtuaalitodellisuustoteutuksiin valmis pöytämallinen tehotyöasema CELSIUS W580/W580power+on suunniteltu vähäisestä 21 litran tilavuudestaan huolimatta suuriin tehtäviin. Työasema lisää esimerkiksi videoeditoinnin tuottavuutta ja lyhentää aikaa kuvauksesta asiakkaalle toimitettavaan versioon. Se sopii hyvin MCAD/sähkö-CAD-suunnitteluun, arkkitehtien, insinöörien ja rakentajien sovelluksille sekä virtuaalitodellisuuksien tuotantoon. Pieni laite on hyvin hiljainen ja tehokas, joten se sopii myös oppilaitosympäristöihin.

Fujitsu Workstation CELSIUS J580

Fujitsun tehotyöasema CELSIUS J580on pienikokoinen pöytämalli, joka on optimoitu erityisesti 2D ja 3D CAD -suunnitteluun ja useiden näyttöjen käyttämiseen samanaikaisesti. Vain 10 litran koteloon mahtuu täysikokoinen 1024 CUDA-ytimen NVIDIA Quadro P2000 -näytönohjain. Laitteeseen voi yhdistää kerralla 11 näyttöä kahden Quadro P600 -näytönohjaimen avulla ja hyödyntämällä laitteen omaa suorittimeen integroitua näytönohjainta. Se sopii siksi hyvin valvomoihin, markkinapaikoille sekä näyttelytiloihin, joissa on tarkoitus esittää 4K-korkearesoluutiovideoita.

Kaikki Fujitsun CELSIUS-tehotyöasemat ovat johtavien ohjelmistovalmistajien, kuten Autodeskin, Dassault Systèmesin, PTC:n ja Siemensin, sovelluksille optimoituja ja sertifioituja.

Uudet Fujitsun CELSIUS-tehotyöasemat ovat heti tilattavissa suoraan Fujitsulta ja kanavakumppaneilta.

- Kuvapankki: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu-uutishuone: https://www.fujitsu.com/fi/about/resources/

- Blogi: https://www.blogi.fujitsu.fi

- Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_FI

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fujitsu-finland/

- Facebook: https://www.facebook.com/FujitsuSuomi

Lehdistöyhteydet

Fujitsu Finland Oy

Product Business Unit

Tuotepäällikkö Pertti Vitikainen

Puh. 050 576 9957, pertti.vitikainen@fi.fujitsu.com