Fujitsun vähittäiskaupan tarjooma laajasti esillä EuroShop 2020:ssä

Fujitsun katsaus: vähittäiskauppa uudenlaisten vaatimusten edessä 20.12.2019 10:00:00 EET | Tiedote

Vähittäiskaupan täytyy reagoida entistä ripeämmin asiakkaiden muuttuviin odotuksiin ja vaatimuksiin pysyäkseen kilpailukykyisenä. Näin arvioivat Fujitsun vähittäiskaupan strategit tuoreessa katsauksessa. “Fujitsu Future Insights – Digital Transformation in Retail” -katsauksen mukaan vähittäiskaupan ala elää voimakasta muutosta. Tärkeä osa muutosta on se, että milleniaalit ja Z-sukupolvi vieroksuvat yhä enemmän perinteisen massatuotannon ja kaupallisen kulutuksen mallia. Onnistuneilla liiketoiminnan digitalisointihankkeilla voidaan kuitenkin olennaisesti vaikuttaa tämän kokoluokan muutokseen, joka määrittelee, mitkä vähittäiskauppiaat selviytyvät, ja mitkä lakkaavat olemasta merkityksellisiä asiakkailleen. Kulutustottumusten muuttumisen lisäksi katsaus nostaa esiin neljä muuta trendiä, joita hyödyntämällä vähittäiskauppiaat voivat erottautua tulevaisuudessa. Kuluttajien arvojen ja käyttäytymisen muutos: Vuoteen 2030 mennessä on kehittynyt kuusi kuluttajasukupolvea, joilla on erilaiset a