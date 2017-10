Funktionsförmågan avgör om man kan rädda sig från en brand - Vem ansvarar för brandsäkerheten, när en funktionshindrad äldre person bor kvar i sitt hem?

Toimintakyky ratkaisee pelastumisen tulipalosta - Kuka vastaa paloturvallisuudesta, kun toimintakyvytön vanhus asutetaan kotiinsa? 19.10.2017 09:00 | Tiedote

Asumisen paloturvallisuus ei ole pelkästään harvaan asuttujen alueiden ongelma. Helsingissä on tänä vuonna ollut kolme palokuolemantapausta, joissa uhri on ollut liikuntarajoitteinen, näistä kahdessa tapauksessa yli 70-vuotias. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö haluaa kiinnittää huomiota turvallisuusvastuisiin, kun ikäihmisiä ja erityisryhmiä asutetaan koteihinsa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tulipaloissa on kuollut 30 ihmistä.