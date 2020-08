Future health and wellbeing Kasvupolku®: Potentiaalisimmat kasvuyritykset ovat Secapp Oy ja NE Device SW Oy

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Future health and wellbeing Kasvupolun kaksi potentiaalisinta kasvuyritystä ovat jyväskyläläinen Secapp Oy sekä oululainen NE Device SW Oy.

Secapp Oy tarjoaa palkitun, ammattikäyttöön kehitetyn hälytys-, viestintä- ja raportointisovelluksen. Secappilla voidaan hoitaa sekunneissa niin kriisi- ja poikkeustilanteisiin liittyvä hälyttäminen kuin arkipäiväisen toiminnan ohjaus ja päätöksenteko. Secappia käyttävät pelastusviranomaiset, sairaalat ja yksityiset organisaatiot.

Tuomaristo vakuuttui omalla alallaan johtavasta yrityksestä, jonka taustalla on kokenut ja osaava tiimi. Yrityksellä on näyttöjä kansainvälisestä liiketoiminnasta, ja potentiaali eri markkinoilla on testattu. Maailmalla kaivataan turvallisuutta lisääviä ratkaisuja ja Secapp tuo tähän vakuuttavan, reaaliaikaisen ja tietoturvallisen sovellusratkaisun. Lisäksi yritys on herättänyt kiinnostusta eurooppalaisissa sijoittajissa.

NE Device SW Oy tarjoaa terveydenhoitoalalle ratkaisun, jossa potilaan elintoimintoja pystytään monitoroimaan etänä ja ilman kontakteja. Ratkaisu helpottaa muun muassa päätöksentekoa sekä diagnosointia esimerkiksi verenmyrkytyksen ja keuhkokuumeen osalta. Ratkaisu vähentää terveydenhuollon kuluja ja parantaa potilasturvallisuutta.

Tuomaristo kehui yrityksen olemassa olevan liiketoiminnan pohjalta rakennettua kasvua uuden tekoälyä hyödyntävän teknologian avulla. Yrityksen ratkaisu on resurssitehokas, kuluja säästävä ja hoitotyötä helpottava. Yrityksen kasvu on mahdollista rakentaa skaalautuvan tuoteliiketoiminnan ansiosta. Taustalla on uskottava tiimi, jonka osaamisesta kertoo IPR-suojattu ratkaisu.

Kasvupolun tuomaristo, kumppanit ja osallistujat

Future health and wellbeing Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Nina Rautiainen , Business Jyväskylä

, Business Jyväskylä Arto Pakkalin , Bayer

, Bayer Aki Gröhn , Kuopio Health

, Kuopio Health Tiina Seppänen, Medtronic

Future health and wellbeing Kasvupolulla mukana ovat Kasvupolkukumppanit Business Jyväskylä, Business Kuopio, Bayer, Medtronic sekä Keski-Suomen liitto.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös AGILS, Betterlife Oy, Fibion Oy, Finnadvance Oy, Inspector Sec Oy, Knewborn.AI Oy, Kubios Oy, Loisto Laboratoriot Oy, Nukute Oy, PPO-Elektroniikka Oy, Ravistamo Oy, SimLabIT Oy ja Wointi Oy.

Kohti Kasvu Open Karnevaalia

Potentiaalisimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open kauden 2020 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2020. Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin 27.-29.10.2020 yhteydessä finalistijoukosta valitaan kauden TOP 10 ja voittajat. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

