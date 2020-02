Future health and wellbeing Kasvupolulta sparrausta innovatiivisille kasvuyrityksille

Future health and wellbeing Kasvupolulle haetaan mukaan rohkeita ja innovatiivisia yrityksiä, joiden ytimessä ovat esimerkiksi kuluttajaterveys- ja hyvinvointi, terveysteknologia ja ratkaisut eri terapian aloille. Haku on auki 1.4.2020 asti.

Future health and wellbeing Kasvupolulle valitaan 20 kasvuintoista yritystä. Yritykset valitsee Kasvupolun tuomaristo, joka koostuu Kasvupolun kumppaneiden edustajista. Tuomariston valintakriteerit ovat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Future health and wellbeing Kasvupolun kumppanit ovat: Business Jyväskylä, Bayer ja Business Kuopio.

– Potentiaalin valjastaminen tarkoituksenmukaista käyttöä varten oli suurin Kasvu Openin matkassa herännyt oivallus. Kuitenkin kaikista kirkkain lamppu syttyi, kun ymmärsimme, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, Dolean strateginen myyntijohtaja Ismo Sillanpää sanoo. Dolea voitti Kasvu Open kauden 2019 startup-yritysten sarjan.

HAE MUKAAN FUTURE HEALTH AND WELLBEING KASVUPOLULLE!

KASVUPOLUN VALINNAT

Jokainen Kasvupolun tuomariston jäsen pisteyttää jokaisen hakijan asteikolla 1-10 arviointikriteereiden mukaan. Kasvupoluille valituista yrityksistä 75% pääsee mukaan pisteiden perusteella. Loppujen osalta tuomaristo tekee valinnat tuomariston yhteisten keskustelujen pohjalta.

Sparrauspäivien päätteeksi tuomaristo valitsee kaksi potentiaalisinta yritystä Kasvu Open -finalistijoukkoon. Finalistijoukko kisaa Kasvu Openin voitosta Kasvu Open Karnevaalissa 28.-29.10.2020.

KASVUPOLUN AIKATAULU

Haku Future health and wellbeing Kasvupolulle on auki 1.4.2020 asti.

Kasvupolulle valitut yritykset saavat kahdessa sparrauspäivässä asiantuntijoilta kahdenkeskisissä tapaamisissa apuja yrityksen kasvun haasteisiin. Ensimmäinen sparrauspäivä järjestetään 19.5.2020 ja toinen sparrauspäivä 25.8.2020.

VAUHTIA YRITYKSEN KASVUUN KOOLLA ON VÄLIÄ -KIERTUEELTA

Kasvusta päästään innostumaan jo alkuvuodesta, kun Kasvu Openin Koolla on väliä -kiertue starttaa. Kiertueen teema on arvot ja vastuu. Koolla on väliä -kiertueella puhuvat muun muassa Akun tehtaan Aku Syrjä ja Juha Torvinen.

Koolla on väliä -kiertueen päivät ja paikkakunnat ovat: Järvenpää 28.1., Kuopio 5.2., Oulu 6.2., Seinäjoki 12.2., Tampere 13.2. ja Helsinki 26.2.

Koolla on väliä -kiertueen tapahtumapäivät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Katso Koolla on väliä -kiertueen aikataulu ja ohjelma.

LISÄTIEDOT

Kysy lisää Future health and wellbeing Kasvupolusta!

Inka-Sofia Hokkanen

+358 50 434 9943

inka-sofia.hokkanen@kasvuopen.fi

Kysy Koolla on väliä -kiertueesta!

Vivi Pöntiö

+358 50 913 3814

vivi.pontio@kasvuopen.fi