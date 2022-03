Fuugin säätiö tukee avoimen maailman moninaisuutta työelämässä

Mistä löytyy digitalisaation ja datatalouden tulevat tekijät? Mitä tehdä kasvavalle työvoimapulalle? Teknologia-ala on miehinen ja naisten määrä alalla kasvaa hitaasti. Teknologiateollisuuden palkkatilaston mukaan naisia on teknologia-alan yritysten työntekijöistä viidesosa, opiskelijoista neljäsosa (lähde: Kaleva 15.19.2019). Trendi on oikea, mutta hidas.

Teknologia-alalla tarvitaan paljon muitakin tekijöitä kuin koodaajia: palvelumuotoilijoita, data-analyytikoita, projektipäälliköitä, kouluttajia ja muutoskonsultteja. Tarvitaan monimuotoisia työyhteisöjä: miehiä, naisia, muunsukupuolisia, vanhoja, nuoria, maahanmuuttajia. Tarvitsemme erilaisia taitoja ja tekijöitä, joissa piilee luovuuden lähde. Asiakkaat ja kansalaiset, joille tuotteita ja palveluja tehdään, ovat monenlaisia ja heidän valmiutensa vaihtelevat. On etu, että myös palvelujen tekijät ovat erilaisia.

Fuugin säätiö tukee monimuotoisuutta työelämässä. Säätiön vuoden 2022 teema on "Hän koodaa, hen kodar". “Suomalaiset ovat olleet edelläkävijöitä kielen sukupuolineutraalisuudessa, tehdään seuraavaksi sama myös teknologiatyöelämän monimuotoisuudessa”, haastaa Fuugin säätiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koskinen.

Fuugin säätiö rahoittaa teemavuonna hankkeita, joilla lisätään naisten ja tyttöjen kiinnostusta teknologia-alalle: lisää monimuotoisuutta, uusia opiskelijoita alalle ja tekijöitä töihin. Tuemme tapahtumia, joissa esitellään teknologia-alaa ja saadaan aikaan nuorille innostuksen kipinä alalle ja avoimeen teknologiaan, kuten Linuxiin, joka on Suomessa syntynyt. Voimme tukea esimerkiksi tietoiskuja tai pelien kehittämistä, joiden avulla avoin teknologia tulee tutuksi tai ekskursioita, joissa työnantajat kertovat opiskelijoille toiminnastaan ja työpaikoista.

Tietoiskusarjan käynnistää yhdessä Mimmit koodaa -ohjelman ja COSS ry:n kanssa järjestettävä avoimen lähdekoodin webinaarisarja, jonka ensimmäinen sessio pidetään 1.4.2022. “Mimmit koodaa -ohjelma toivottaa ilolla vastaan Fuugin ja COSS:n tuottaman webinaarin. Jotta saamme toimialalle uusia osaajia, tarvitaan konkreettisia toimia, joista tällaiset opetukselliset, matalalla kynnyksellä saavutettavat sisällöt ovat erinomainen esimerkki. Naisia kiinnostaa teknologia ja nyt meidän täytyy vain antaa heille mahdollisuus oppia ja tulla toimialalle”, toteaa Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi.

Fuugin säätiön avustuksen hakeminen

Vaikka vuoden 2022 teema on ”Hän koodaa, hen kodar”, voi avustuksen kuitenkin saada mihin tahansa projektiin, joka vastaa säätiön tarkoitusta. Hae avustusta vaikka heti!

Fuugin säätiön puolesta

Jyrki Koskinen, hallituksen puheenjohtaja