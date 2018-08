Fysi Partners Finland Oy ja Kotopro Oy tiiviiseen yhteistyöhön

Fysi Partners ja Kotopro tiivistävät yhteistyötä fysioterapiassa käytettävien kotiharjoitteiden, sähköisten palvelujen ja etäfysioterapian kehittämiseksi. Fysi Partners –verkostoon kuuluu noin 600 fysioterapian palveluntuottajayritystä, jotka sijaitsevat joka puolella Suomea yli 200 kunnassa. Kotopro -sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden kotiharjoitteiden teko ja etäfysioterapia modernilla mobiilialustalla, joka on asiakkaille erittäin helppokäyttöinen. Tämä auttaa asiakkaiden paranemisen tehostamista, toimintakyvyn palautumista ja itsenäistä pärjäämistä. Kotoprolla on jo yli 25.000 käyttäjää eri aloilta ja nyt se on tulossa vahvasti myös terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen.

Fysioterapeutti laatii yksilölliset kotiharjoiteohjeet asiakkaan älypuhelimeen.

Kotopro on suomalaisen mobiilin, kuvallisen dokumentoinnin uranuurtaja. Jo vuonna 2011 Kotopro lanseerasi maailman ensimmäisen kaikilla mobiililaitteilla toimivan dokumentointijärjestelmän. Kotopro on toimialariippumaton järjestelmä, jota käytetään laajasti eri aloilla. -Viimeisen parin vuoden aikana Kotopro on panostanut vahvasti sosiaali- ja terveydenhuoltoon soveltuvien mobiiliratkaisujen kehittämiseen, toteaa kehityspäällikkö Petteri Sveins Kotoprosta. Kotopro on kirjattu Valviran sähköisten palvelujen rekisteriin. - Fysioterapeuttimme voivat tehdä hoitokäynnin aikana Kotopron avulla asiakkailleen laadukkaat, yksilölliset kotiharjoitteluohjeet suoraan asiakkaan kännykkään, toteaa Fysi Partnersin toimitusjohtaja Aino Sainio. Kännykkäkuvat, videot ja tekstit tallentuvat vastaanotolla suoraan asiakkaan kansioon ja kirjoitetun tekstin voi tuottaa sanelemalla. Tämä säästää fysioterapeutin aikaa. -Alusta antaa asiakkaille mahdollisuuden olla yhteydessä omaan fysioterapeuttiinsa viesteillä, chattailemalla jne. Jos on tarvetta vaihtaa harjoitteita, fysioterapeutti voi näppärästi suunnitella uuden harjoitusohjelman ja jakaa sen asiakkaalleen, Fysi Partners tarjoaa fysioterapiapalveluja noin 600 OmaFysio -toimipaikassa eri puolella Suomea. OmaFysio -klinikoilla työskentelee yhteensä yli 3.000 fysioterapeuttia. Fysi Partners panostaa tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen ja kroonistumisen ehkäisyyn. Kotopron kanssa tehty valtakunnallinen puitesopimus mahdollistaa nopean ja hoitopolkujen mukaisen fysioterapian toteutumisen koko maassa Fysi Partnersin OmaFysio -klinikoilla. Lisätietoja medialle: Aino Sainio, toimitusjohtaja, Fysi Partners Finland Oy, p. 0400 784 515, aino.sainio@fysipartners.fi Petteri Sveins, kehityspäällikkö, Kotopro Oy, puh. 050 913 4773, petteri.sveins@kotopro.fi Kotopro lyhyesti Kotopro Oy on v. 2009 perustettu suomalainen ohjelmistotalo. Yhtiö tarjoaa toimialariippumattomia mobiilin dokumentoinnin järjestelmiä, jotka toimivat tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla. Tavoitteena on kehittää työkaluja, jotka helpottavat ammattilaisten työtä, ovat helppokäyttöisiä ja säästävät sekä asiakkaan että ammattilaisen aikaa. Kotoprolla on noin 25.000 käyttäjää yli 500 asiakasyrityksessä. www.kotopro.com Fysi Partners lyhyesti Fysi Partnersiin kuuluu lähes 600 OmaFysio –klinikkaa eri puolilla Suomea, noin 220 kunnassa. Yhtiö tarjoaa korkealaatuisia fysioterapia- ja kuntoutuspalveluja sekä yksityiselle että julkiselle terveydenhuollolle. Yrityksissä työskentelee yhteensä lähes 3.000 fysioterapeuttia ja muuta terveydenhuollon ammattilaista. OmaFysio –klinikoilla on yhteensä yli 2 miljoona asiakaskäyntiä/ vuosi. Fysi Partners on Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja sillä on Avainlippu –tunnus. www.fysipartners.fi

