FYSIOKSEN JA HELENA MIRANDAN KIPUSEMINAARI OULUSSA 23.11.

Yli miljoona suomalaista kärsii kroonisesta kivusta. Kipua on kaikilla; lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Krooninen kipu heikentää merkittävästi siitä kärsivän elämänlaatua. Se vaikeuttaa jokapäiväistä elämää, työntekoa ja ihmissuhteita.

”Kivun kanssa voi tulla toimeen ja sen kanssa voi elää ihan hyvää elämää”, sanoo helsinkiläinen lääkäri, kipututkija Helena Miranda. Helena on tutkinut kipua yli 20 vuotta ja hänet on palkittu innovatiivisesta kivunhoidon kehittämisestä yhtenä Suomen viime vuoden terveysvaikuttajana. Fysioterapiaketju Fysios ja Helena toteuttavat yhteistyössä valtakunnallisen kipuseminaarin useilla eri paikkakunnilla syksyn aikana.

Kipuseminaarissa puhutaan siitä mitä kipu on, kuinka se vaikuttaa elämään ja työntekoon sekä miten kipuun tulisi suhtautua. Seminaarissa käsitellään myös uusia keinoja kivun lievittämiseenja kerrotaan miten kipua on mahdollista hoitaa. Seminaari tulee olemaan avoin ja yleisön kanssa keskusteleva. ”Tavoitteenamme on auttaa kivun kanssa taistelevia ja antaa heille tietoa ja vaihtoehtoja kivun voittamiseen. Uutta tietoa kivusta ja kivunhoitokeinoista on tullut paljon”, valottaa Helena Miranda.

”Fysioksessa hoidetaan kaiken ikäisiä kipupotilaita päivittäin, mutta vain murto-osa kivusta kärsivistä hakeutuu hoidettavaksi. Suurin osa kipupotilaista yrittää selviytyä itse, ilman ammatillista apua. Idea kipuseminaarista lähti halusta auttaa ja tarjota kaikille mahdollisuus tulla kuulemaan ja keskustelemaan kivusta ja sen hoidosta. Ehkä seminaari myös madaltaa kynnystä hakeutua ammattiauttajien vastaanotolle”, sanoo kipuseminaarin ideoinut Fysioksen toimitusjohtaja Heikki Tiitinen.

Syksyn viimeinen kipuseminaari yleisölle järjestetään Oulussa torstaina 23.11. klo 18.00-19.30, Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6. Yleisötilaisuuteen mahtuu noin 100 henkeä ja tilaisuus on maksuton.

Tarkemmat tiedot www.fysios.fi/palvelut/kipuseminaari.