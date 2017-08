Fysios ja EasyFit aloittavat valtakunnallisen yhteistyön

Fysios Group

Fysios on valtakunnallinen fysioterapiaketju. Fysiokseen kuuluu 57 toimipistettä 26 paikkakunnalla ja se työllistää lähes 400 ammattilaista. Fysioksen tavoitteena on auttaa puolta miljoonaa suomalaista vuoteen 2020 mennessä. Fysioksen johdossa toimivat osakkaat Heikki Tiitinen ja Pasi Syrjä. Yrityksen pääomistaja on kotimainen pääomasijoittaja Vaaka Partners. www.fysios.fi

EasyFit / AB LL International Oy

EasyFit on suomalaisen, yksityisen Ab LL International Oy:n franchise liikuntakeskusketju. EasyFit-ketjuun kuuluu lähes 40 liikuntakeskusta ympäri maan, Helsingistä Rovaniemelle. Ab LL International Oy:n EasyFit ja LadyLine –tuotemerkit muodostavat Suomen suurimman liikuntakeskusketjun asiakasmäärillä ja toimipaikoilla mitattuna. Lue lisää www.easyfit.fi ja www.lli.fi.