Fysioterapia- ja kuntoutusyritysten OmaFysio -verkoston suosio jatkaa vahvaa kasvuaan

Kymmeniä uusia fysioterapiayrittäjiä Fysi Partnersin OmaFysio-verkostoon 12.12.2017 08:16:51 EET | Tiedote

LEHDISTÖTIEDOTE 12.12.2017. Fysi Partners Finland Oy on kasvanut jälleen roimasti: tänä vuonna jo yli 40 fysioterapiayritystä on liittynyt siihen. Verkostoon kuuluvien yritysten määrä on nyt jo yli 500. Se on kattavuudeltaan Suomen suurin ja laajapeittoisin kuntoutusalan yritys. Toimintaa on yli 200 kaupungissa ja kunnassa suurimmasta pienimpiin. Fysioterapeutteja ja muuta kuntoutusalan henkilökuntaa työskentelee niissä yli 3 000.