Fysioterapia ja kuntoutus 2018: Fysioterapeuttien osaamisen kehittäminen on yhteinen etu

Vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa kuntoutuksen tuloksiin. ”Vuorovaikutus on taitoa keskustella ihmisenä ihmiselle eikä vain kysyä vaivaan liittyviä asioita”, toteaa Fysioterapia- & kuntoutus -koulutuspäivien puhuja, TtT Tapio Ojala. Koulutuspäivät pidetään tänä vuonna suurtapahtumassa Fysioterapia ja kuntoutus- sekä Hyvä Ikä -messujen yhteydessä 3.–4.10. Helsingissä.

Fysioterapian ja kuntoutuksen ammattitaito ei ole vain ihmiskehon ja sen toiminnan tuntemusta.

”Vuorovaikutus määrittää terapian onnistumista. Tutkimustiedon mukaan hyvä vuorovaikutus ennustaa hyvää terapian tulosta ja kehno taas heikkoa tulosta”, Ojala sanoo. Hän puhuu koulutuspäivillä otsikolla Fysioterapeutin tärkein työkalu ovat korvat.

Vuorovaikutus edellyttää, että asiakkaalla on kuntoutuksessa aikaa kertoa oma tarinansa. Se ei Ojalan mukaan tarkoita vain kivun ja vaivan kuvaamista, vaan kertomusta siitä mikä asiakkaan kokemuksen mukaan häntä vaivaa ja kuinka se haittaa hänen elämäänsä.

”Vuorovaikutus on taitoa keskustella ihmisenä ihmiselle, ei vain kysyä vaivaan liittyviä asioita. Se on aitoa ihmisen kohtaamista ja sitä, että terapeutti osaa asettua asiakkaan asemaan ja ymmärtää mitä vaiva hänen arjessaan tarkoittaa. Erityisesti kipupotilaille on tärkeää tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.”

Fysioterapeutti voi kehittää vuorovaikutusosaamistaan erilaisilla kursseilla tai perehtymällä siihen arjen työssään.

”Omia vuorovaikutustaitoja voi reflektoida arjessa. Voi esimerkiksi miettiä kysyykö kaikilta asiakkailta samat perinteiset kysymykset vai rohkeneeko ottaa esiin myös psykososiaalisiin tekijöihin liittyviä asioita”, Ojala sanoo.

Kaatumiset ja murtumat kuriin ammattilaisten ohjauksessa

Samanaikaisesti pidettävät Fysioterapia ja kuntoutus- sekä Hyvä Ikä -messut tukevat toisiaan sisällöllisesti. Molemmat tapahtumat tarjoavat näkökulmia niin vanhusten parissa työskenteleville kuin fysioterapia-alan ammattilaisille. Ohjelmalavoilla käydään asiantuntijaesityksissä läpi muun muassa Suomen Fysioterapeuttien julkaisemia fysioterapiasuosituksia, joita tarvitaan niin fysioterapian kuin vanhustyön parissa.

”Kestääkö asiakkaasi mahdollisen kaatumisen? Osteoporoosissa toimintakykyä uhkaavien murtumien riski on suurentunut. Yksi murtuma moninkertaistaa uuden murtuman riskin”, kertoo Luustoliiton omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen. Hän käsittelee torstaina 4.10. messujen puheenvuorossaan kaatumisia, murtumia ja osteoporoosia. Tamminen esittelee maksuttoman työkalun kuntoutuksen ja hoitotyön ammattilaisille osteoporoosia sairastavien asiakkaiden auttamiseen.

Osteoporoosia sairastaa n. 300 000–400 000 suomalaista. He ovat riskiryhmää murtumien näkökulmasta. Osteoporoosista aiheutuvia murtumia tulee n. 30 000–40 000 vuodessa, niistä lonkkamurtumia on yli 6 000. Jokaisen lonkkamurtuman hoito maksaa noin 30 000 euroa. Niiden ehkäiseminen on hyödyllistä niin yksilöiden toimintakyvyn kuin kustannusvaikutusten näkökulmasta.

”Rannemurtuma voi olla ensimmäinen merkki osteoporoosista. Murtuman jälkeen luuston kunto on tärkeä selvittää. Jos murtuman taustalla on osteoporoosi, seuraavat murtumat voidaan ehkäistä omahoidon ja kuntoutumisen tuen avulla. Se onnistuu helposti ja maksutta yhteistyössä Luustoliiton kanssa”, Tamminen sanoo.

Etäkuntoutuksen hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä

Messujen ja koulutuspäivien teemoissa teknologiavälitteisen yhteyden avulla toteutettava etäkuntoutus on vahvasti esillä. Nousussa oleva etäkuntoutus mahdollistaa tehokkuutta ja tavoittavuutta kuntoutukselle. Se edellyttää uudenlaista työotetta ja suunnittelua sekä yhteistyötä eri ammattilaisten kesken, tekninen osaaminen ja ohjaus mukaan lukien.

”Ihmisten välistä kohtaamista ei voida koskaan kokonaan korvata kuntoutuksessa, mutta teknologia tuo ohjatun kuntoutuksen kuntoutujan arkiympäristöön, mistä on hyötyä vaikkapa liukkaalla kelillä tai pitkien etäisyyksien päässä. Matkustamisen sijaan voidaan keskittyä kuntoutukseen”, Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen kertoo.

Etäkuntoutus on otettu suomalaisten fysioterapeuttien keskuudessa vastaan kiinnostuksella, mutta koulutukselle on vielä tarvetta, jotta se saadaan todella hyötykäyttöön.

”Tieto ja ymmärrys teknologiasta siirtyy kouluttamisen lisäksi hyvin, kun työyhteisöissä on mukana eri ikäisiä ammattilaisia tukemassa toisiaan. Etenkin nuoremmille fysioterapeuteille teknologian käyttö on sujuva osa työtä.”

Fysioterapeutit kouluttautuvat Suomessa aktiivisesti

Fysioterapia ja kuntoutus kehittyvät jatkuvasti. Tutkittua tietoa, näyttöä ja hyviä käytäntöjä tulee lisää. Parhaan mahdollisen tiedon ja taidon tarjoaminen edellyttää osaamisen kehittämistä sekä uusien näkökulmien etsimistä tuttuihin asioihin.

”Suomessa fysioterapeutit kehittävät ammattitaitoaan aktiivisesti, monipuolisesti ja omaehtoisesti. Se kertoo, että olemme innostuneita työstämme ja tavoitteellisia terapian toteuttamisessa. Alan asiantuntijoiden into kehittyä ja kehittää on kaikkien fysioterapiaa tarvitsevien etu”, sanoo Tiina Mäkinen.

Lokakuinen suuri messutapahtuma koulutuspäivineen juhlistaa Suomen Fysioterapeutit ry:n täyttää 75 vuotta. Fysioterapia ja kuntoutus -messut järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.

”Alan uutuudet, ratkaisut ja palvelut täydentävät koulutuspäivien sisältöä hienolla tavalla ja tarjoavat konkreettista tietoa sekä kontakteja kävijöille. Messuhalleissa on tarjolla tasokasta ohjelmaa ja asiantuntijapuheenvuoroja”, Mäkinen kertoo.

Messuohjelmassa äänessä ovat muun muassa biohakkeri Teemu Arina sekä entinen huippuvoimistelija Jari Mönkkönen vaimonsa Sannan kanssa. Treeneissään kesällä 2016 loukkaantunut Mönkkönen kertoo motivaation merkityksestä kuntoutumisessa.

Hänen kohdallaan epäonnistuneen voltin alastulo johti neliraajahalvaukseen ja pitkään kuntoutumisprosessiin.

Fysioterapia ja kuntoutus -koulutuspäivien esityksissä ja asiantuntijapuheenvuoroissa ovat esillä mm. vuorovaikutus, asiantuntijuus, kliiniset käytännöt, vaikuttavuus ja etäkuntoutus. Koulutuspäivien early bird -hinnat ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Koulutuspäivillä on tarjolla uutta tietoa tutkimus- ja kehityshankkeista niin tutkijoiden kuin kentällä tapahtuvan kehittämisen näkökulmista. Pääpuhujina kuullaan muun muassa fysioterapian pioneeri Tiina Lahtinen-Suopankia, fysioterapiassa tapahtuvaa vuorovaikutusta tutkinutta Tapio Ojalaa ja kipupotilaiden hoitoon perehtynyttä lääkäri Helena Mirandaa. Alan ulkopuolelta näkökulmia tuovat filosofi Esa Saarinen ja henkilöbrändäyksen asiantuntija Jarkko Sjöman.

Tutustu Fysioterapia ja kuntoutus -messuohjelmaan

Tutustu Fysioterapia ja kuntoutus -koulutuspäivien ohjelmaan