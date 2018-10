Fysioterapia & Kuntoutus 2018: Ennakoiva itsehoito ylläpitää terveyttä – apuna uudenlaisia laitteita

Hyvä Ikä 2018: Ikääntyville on luotava ennakkoluulottomasti erilaisia asumisen vaihtoehtoja 27.6.2018 10:39 | Tiedote

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus, muistuttaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara. Jokaisen ikääntyvän ja vanhuksen arki ja asumiseen liittyvät tarpeet ovat erilaisia, ja niihin on myös tarjottava vaihtoehtoisia ratkaisuja. ”Jokaisella tulee olla mahdollisuus hyvinvointiin, turvalliseen arkeen ja osallisuuden tunteeseen”, Lausvaara korostaa. Kotona asumisen arki ja tulevaisuus sekä omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuuteen ovat Hyvän Iän Foorumin teemoja 3.–4. lokakuuta Helsingissä. Hyvinvointiyhteiskunnassa hyvään elämään kuuluvat olennaisesti asumisen ja elämisen ympäristöt. Millaista kotona asumisen hyvä arki on vanhuusiässä? Entä miten hyvään vanhuuteen voi omaehtoisesti varautua? ”Omista tekemisistään päättäminen, haasteista selviytyminen sekä yhteydet toisiin ihmisiin ovat perustarpeita, joiden täyttymistä ihmisen hyvinvointi edellyttää. Jokaisen omat tavoitteet, kyvyt ja toimintamahdollisuudet luovat pohjan aktiiviselle vanhuudelle”, sanoo Jyväskylän yliopiston