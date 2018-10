”Fyysisesti terveiden jaksamattomuus on yhteiskunnallinen haaste siinä missä sairastaminenkin", sanoo Pippa Laukka.

Lääkärikeskus Aava haluaa pitää huolta myös terveistä suomalaisista, ja lanseeraa Virta-hyvinvointipalvelun. Virran hyvinvointijohtaja Pippa Laukan mukaan ihmiset tarvitsevat yhä enemmän henkilökohtaista tukea elintapojensa muuttamiseen.

UKK-instituutin tekemän tutkimuksen (huhtikuu 2018) mukaan suomalaisten liikkumattomuus maksaa valtiolle vähintään 3 miljardia euroa vuodessa. Kun kokonaisuuteen lisätään esimerkiksi unen, ravinnon ja sosiaalisten suhteiden merkitys, puhutaan moninkertaisesta summasta.

Vaikka tietoa on tarjolla, ihmiset kaipaavat henkilökohtaista tukea ja konkreettista apua jaksamiseen sekä oikeiden valintojen tekemiseen. Tästä syystä Lääkärikeskus Aava laajentaa toimintaansa terveydenhoidosta hyvinvointiin.

Virta-hyvinvointipalvelun tavoite on nousta kotimaan markkinan suurimmaksi toimijaksi seuraavien viiden vuoden aikana. Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio uskoo lääketieteen ja hyvinvoinnin yhdistämiseen.

- Emme halua laskea toimintaamme sen varaan, että suomalaiset sairastaisivat enemmän. Haluamme antaa tukea myös niille, jotka ovat fyysisesti terveitä, mutta kaipaavat apua jaksamiseen ja terveempiin elämäntapoihin, sanoo Tapio.

Käytännössä Virta-hyvinvointipalvelu tarjoaa monipuolista valmennustoimintaa yksilöille ja yrityksille. Toiminnan tausta on lääketieteessä ja tutkitussa tiedossa. Virran valmennusohjelmat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lääkärikeskus Aavan asiantuntijoiden kuten psykologien, erikoislääkäreiden ja työterveyshuollon kanssa.

Pippa Laukka, Patrik Borg, Petteri Kilpinen ja Antti Hagqvist siirtyivät Aavaan

Virta-hyvinvointipalvelun asiantuntijatiimiin on nimitetty eri alojen ammattilaisia. Virran liiketoimintajohtajana on toiminut huhtikuusta alkaen Petteri Kilpinen. Ravitsemusasiantuntija Patrik Borg ja johdon valmentajana sekä triathlonin parista tuttu Antti Hagqvist ovat myös liittyneet Virta-tiimiin. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa Laukka on uusin vahvistus ja toimii Virran hyvinvointijohtajana.

- Tässä kokonaisuudessa kohtaan ensimmäistä kertaa aidot mahdollisuudet kaikkien suomalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Koko tiimi keskittyy samaan asiaan ja taustalla on Lääkärikeskus Aavan vahva tuki, Laukka sanoo.

- Super ihmisen aika on ohi. Olennaista on löytää energiaa asioihin, jotka ovat itselle tärkeitä. Ihmiset hukkuvat terveyteen liittyviin vinkkeihin, eivätkä silti osaa tehdä elintapoihinsa ratkaisevia muutoksia. Meidän ammattilaisten tehtävä on löytää kipupisteet, joihin kannattaa tarttua.

Virta-hyvinvointitesti sai menestyksekkään startin Nordic Business Forumissa

Virta-hyvinvointipalvelu lähtee yksittäisen asiakkaan kohdalla liikkeelle hyvinvointitestillä, jossa ihminen arvioi oman elämänsä osa-alueita. Testin tulos, Virta-indeksi, antaa kartoittavan kuvan siitä, mikä elämässä on kunnossa ja mitä pitäisi kehittää. Testi lanseerattiin Nordic Business Forumissa, jonka aikana peräti 2600 konferenssivierasta teki verkossa olevan testin. Virta-hyvinvointitesti ja Virta-indeksi ovat kehitystyön alla, ja niistä odotetaan ainutlaatuista työkalua ihmisten hyvinvoinnin kehityksen ennakointiin, seuraamiseen ja analysointiin.

Tee testi ja tutustu Virran palveluihin sivuilla: www.virtavalmennus.fi