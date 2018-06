Gallerian kesänäyttelyssä nähdään kangasalalaisia maisemia

Kunnasta kaupungiksi – teoksia Kangasalan kaupungin kokoelmasta -näyttelyssä nähdään Kangasalan linkittyviä töitä muun muassa Kimmo Kaivannolta ja Reino Viirilältä. Näyttely on esillä Kangasala-talon galleriassa 31.5.–9.92018.

Kaupungin taidekokoelmasta kootussa näyttelyssä nähdään kangasalaisia maisemia, niin järviä kuin keskustan katumaisemaakin. Teokset näyttelyyn valitsi Kimmo Pyykkö -taidemuseon intendentti Soila Kaipiainen.

– Kuluva vuosi 2018 erityinen, sillä Kangasalan kunta muuttui vuoden alussa kaupungiksi. Uuden kaupungin kunniaksi halusin esitellä kaupungin taidekokoelmaa, hän kertoo.

Galleriassa on esillä useita teoksia, jotka Kangasalan kunta hankki vuonna 1971 koululaitoksen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Tamperelaisen taidemaalari Kimmo Kaivannon (1932–2012) suurikokoinen öljytyö Ylistys luonnonjärjestykselle vuodelta 1971 on ollut esillä Kangasalan Kirkkoharjun koululla. Teos syntyi taiteilijan kulkiessa ristiin rastiin Kangasalaa, jolloin hänelle vähitellen hänelle kiteytyi vain yksi mahdollisuus Kangasala-teoksen luomiseksi. Hän pyrki luomaan ylistyksen sille suurenmoiselle luonnonjärjestelmälle, jonka muodostavat avaruus, ilmakehä, vesi, maa sekä mittaamattoman rikas eläin- ja kasvikunta.

Professori, taidemaalari Reino Viirilän (1901–1999) ranta-aiheinen öljytyö vuodelta 1971 hankittiin Liuksialan koululla. Viirilä tunnetaan erityisesti tamperelaisen kaupunkikuvauksen mestarina, jolle varsinkin Pispala oli läheinen kuvausympäristö. Hänen veljenpoikansa Juha Viirilän taidetta on esillä Kangasalla Ravintola Pepperin seinillä.

Näyttelyn erikoisuutena on erään oppilaan äidin tekemä maalaus luokkakuvasta.

Maalausten lisäksi esillä on Kangasalan kaupungin mitalitaidetta. Joukossa on tärkeiden suomalaisten kuvanveistäjien Kangasalaan ja Pirkanmaahan linkittyviä töitä. Esillä on muun muassa Pro Kangasala -mitali.

Kunnasta kaupungiksi – teoksia Kangasalan kaupungin kokoelmasta Kangasala-talon galleriassa 31.5.–9.92018. Vapaa pääsy

Mediakuvat:

https://www.dropbox.com/sh/nfhg68m9n2aozg5/AAA3hFyxmebZY0dKoNPzXzFma?dl=0

Kuvaajan nimi tiedoston nimessä on mainittava julkaistaessa.



Lisätietoja:

Soila Kaipiainen

Intendentti

Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Kangasala-talo Oy

soila.kaipiainen @ kangasala-talo.fi

050 502 1036



Kangasala-talon galleria

Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6 36200 Kangasala

kimmopyykkotaidemuseo.fi