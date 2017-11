GameXpo esitteli pelialaa eSportista lautapeleihin

Pelitapahtuma GameXpo esitteli alaa ja harrastusta monipuolisesti. Mukana oli muun muassa lautapeliturnauksia, elektronista urheilua, pelijammailua, Cosplayta sekä keskusteluja pelaamisesta ja sen hyödyistä ja haitoista. GameXpo järjestettiin Messukeskuksessa 3.–5.11. samaan aikaan talviurheilutapatuma GoExpo Winterin kanssa.

Viikonlopun GameXpo keräsi Messukeskukseen pelaamisen aktiiviharrastajia ja pelaamisesta kiinnostuneita kävijöitä. Täysille katsomoille esitettiin muun muassa ASUS ROG Tournamentin finaalipelit ja Cosplayn SM-kisat.Ohjelmassa oli paitsi pelejä ja pelaamista myös puheenvuoroja ja keskustelua pelaamisen hyödyistä ja haitoista, siitä millaisia käytäntöjä pelaamiseen kannattaa perheissä luoda sekä siitä, miten pelikulttuurista voi saada itselleen ammatin. GameXpossa ja GoExpo Winterissä vieraili yhteensä lähes 25 000 kävijää.

Kävijät haluavat kokeilla asioita itse

Kantar TNS:n tekemän kävijätutkimuksen mukaan yli 70 % kävijöistä halusi tietoa alan uutuuksista ja trendeistä. Lähes 70 % kävijöistä halusi nähdä ja kokeilla asioita käytännössä, mikä näkyi tapahtuman osastoilla. Erilaiset demo- ja kokeilupisteet olivat erittäin suosittuja ja omaa vuoroaan sai välillä odottaa jonoksi asti.

Useilla demopisteillä ja isolla osastolla mukana ollut Gigantti on tyytyväinen messuihin.

”Olemme ensimmäistä kertaa mukana pelkästään pelimaailmalla. Eri maahantuojien omat demopisteet ovat olleet todella suosittuja ja kävijät ovat olleet mukana innokkaasti. Lauantaina osastollamme vieraili paljon perheitä, ja pääsimme keskustelemaan pelaamisesta ja sen hyvistä puolista perheen vanhempien kanssa samalla, kun lapset kokeilivat pelejä käytännössä, toteaa Assistant Sales Manager Anssi Saari Gigantista.

Messuilla pääsee tutustumaan ja ostamaan myös sellaisia pelejä, joiden erikoisliikkeitä Suomessa on vähän. Puolenkuun Pelit esitteli osastollaan erityisesti laajan valikoiman erilaisia lautapelejä.

”Messut ovat pienelle yritykselle erittäin hyvä markkinointi- ja myyntipaikka. Puolenkuun Pelit teki lauantaina kaikkien aikojen suurimman tapahtumamyyntinsä, olemme messuihin kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä”, toteaa myymäläpäällikkö Pekka Hakoma Puolenkuun Peleistä.

Vuoden suomalainen pelikehittäjä on start up -yritys Vaasasta

Messuilla jaetun Vuoden suomalainen pelikehittäjä -palkinnon sai alkuvuodesta perustettu Platonic Partnership Oy. Sen debyyttipeli Lydia käsittelee aikuisten alkoholismia lapsen silmin.

"Lydia on esimerkki siitä, että peleillä on viihteen tuottamisen lisäksi myös mahdollisuus kertoa vakavista asioista painokkaasti omia keinoja käyttäen. Lydian kaltaiset pelit antavat uskoa siihen, että pelialalla on myös halua koetella pelikerronnan rajoja ja näin uudistaa koko pelikulttuurin kuvaa”, toteaa raadin puheenjohtaja KooPee Hiltunen Neogames Finland ry:stä.

Kuvia tapahtumasta löytyy mediapankista osoitteesta http://mediabank.messukeskus.com.

GameXpo seuraavan kerran 2.–4.11.2018 Messukeskuksessa, Helsingissä.

Seuraavat yleisötapahtumat Messukeskuksessa ovat ELMA, Kädentaito, OutletExpo ja Metsämessut 10. –12.11. sekä Lemmikki 11.–12.11.

Lisätiedot tapahtumasta:

Taira Sjöblom-Tallus, tiedottaja, Messukeskus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com.