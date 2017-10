GameXpo Messukeskuksessa 3.–5.11.2017

Tervetuloa GameXpoon 3.–5.11.2017 Messukeskukseen, Helsinkiin. Tapahtuma on läpileikkaus pelien maailmaan ja se esittelee peliharrastusta monesta eri näkökulmasta. Messukeskus on täynnä erilaisia turnauksia ja kisoja unohtamatta pelimusiikkia sekä pelaamisen kasvatuksellista tai ammatillista näkökulmaa. Ohjelmassa ovat mm. Cosplayn, meisselinheilutuksen ja Saboteur-lautapelin SM-kisat sekä ASUS ROG Tournamentin (Overwatch) -finaali. Tunnetut pelistriimaajat striimaavat sekä omilta pisteiltään että IS Streamcornerista.

PRESSITILAISUUS 3.11. KLO 14 Nocco Gamer Lounge eSports-pelaajan matka harrastajasta kilpapelaajaksi

Miten kotona tapahtuvasta harrastamisesta tulee totista kilpailua? Missä vaiheessa raha astuu kuvaan? Kuinka pitkä matka on huipulle ja mitä se vaatii?

Otto Takala, varapuheenjohtaja, Suomen elektronisen urheilun liitto Tältä näyttää pelaajan arki

Monet perinteiset urheiluseurat ovat perustaneet omia esport-joukkueita. Laji aletaankin vähitellen tunnustaa oikeaksi urheiluksi; se huomioidaan urheilugaalassa ja esport-kilpapelaajat pääsevät armeijan urheilujoukkoihin. Pelaajan pitää olla fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa menestyäkseen lajissa.

Helsinki REDSin team manager Christer Kasurinen, kapteeni Eemeli Ikonen ja pelaaja Kaapo Laine kertovat, miten kilpapelaaminen näkyy arjessa ja miten intensiivistä pelaaminen on.

POIMINTOJA OHJELMISTA: PERJANTAI, 3.11. Pe 3.11. klo 15, NOCCO Gamer Lounge

Pelimaailmasta ammatti? - Tietoisku digitaalisista työelämätaidoista nuorille

Lauri Sundberg, yhteisömanageri, Pelastakaa Lapset Pe 3.11. klo 15.30, NOCCO Gamer Lounge

Pelijammailu - maailman paras harrastus

Annakaisa Kultima, puheenjohtaja, Finnish Game Jam ry LAUANTAI 4.11. La 4.11. klo 14, NOCCO Gamer Lounge

Digitaalisten pelien narratiivit

Millaisia tarinoita voidaan kertoa peleillä? Kuinka pelien tarinankerronta eroaa kirjojen ja elokuvien tarinankerronnasta?

Heikki Marjomaa, palvelukoordinaattori, pelikasvatuksen asiantuntija, Helsingin kaupunginkirjasto La 4.11. klo 17, Game Stage

Cosplayn SM-kisat SUNNUNTAI 5.11. Su 5.11. klo 11.30 Game Stage

Game Music Classics & Greatest Hits -pelimusiikkikonsertti

Select/start soittaa pelimusiikkia perinteisellä nelihenkisellä rock-kokoonpanolla ja vie kuulijat parhaimpien pielimuistojen ääreen.

Su 5.11. klo 13, Game Stage

DigiBoom vai DigiDoom - miten lapset ja nuoret pärjäävät pelimaailmassa?

Digitaalinen pelikulttuuri on haastava lasten ja nuorten kasvuympäristö. Mistä ilmiöistä vanhempien pitäisi olla huolissaan? Millaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita peleissä on ja miten aikuinen voi auttaa lasta taklaamaan haasteita?

Marja Hintikan vetämässä paneelissa keskustelevat, väitöskirjatutkija Mikko Meriläinen, Helsingin yliopisto, Pelastakaa Lapset ry;n asiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen ja eSports-aktiivi Miisa Nuorgam. Su 5.11. klo 13.30, NOCCO Gamer Lounge

Perheen säännöt pelimaailmaan

Tietokirjailija, toimittaja Elina Lappalainen Su 5.11. klo 14

ASUS ROG Tournament (Overwatch) -finaali Su 5.11. klo 12.30,Game Stage

Meisselinheilutuksen SM-kisat, finaali

Suomen parhaat kännykänkorjaajat ottavat mittaa toisistaan. Alkuerät perjantaina ja lauantaina Fonumin osastolla PALKINTOJEN JULKISTUKSIA: Pe klo 15, Game Stage

Vuoden suomalainen pelikehittäjä

Koopee Hiltunen, Neogames ja Suomen Messusäätiö La klo 14.30, NOCCO Gamer Lounge

Vuoden pelikasvattaja 2017

Pelikasvattajien verkosto palkitsee henkilön, organisaation, teon tai ilmiön, joka on olemassaolollaan, toiminnallaan tai käytöksellään edistänyt positiivista pelikulttuuria, suvaitsevaisuutta ja asiallista käytöstä peleissä, keskustelua digitaalisesta pelaamisesta tai vähentänyt pelaamiseen liittyviä haittoja.

LEHDISTÖKESKUS Messukeskuksen lehdistökeskus (eteläinen sisäänkäynti, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina.



Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com. Kuvia vapaasti median käyttöön: http://mediabank.messukeskus.com/ Katso tapahtuman koko ohjelma: www.gamexpo.fi. GameXpo järjestetään 3.–5.11.2017 Messukeskuksessa, Helsingissä samaan aikaan uudistuneen talviurheilutapahtuma GoExpo Winterin kanssa.

