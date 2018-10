Gartner: M-Files on tiedonhallinnan globaali visionääri 2018

Älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoja kehittävä M-Files on nimetty visionääriksi Gartnerin tiedonhallintaa käsittelevässä globaalissa raportissa. Gartnerin arvio perustuu M-Filesin tiedonhallinnan vision täydellisyyteen sekä toimintakyvykkyyteen markkinoilla. Menestys maailman merkittävimpien markkinatutkimuslaitosten, kuten Gartnerin, raporteissa vauhdittaa suomalaisen ohjelmistoyhtiön kansainvälistymistä.

M-Files on nimetty visionääriksi vuoden 2018 tiedonhallintaa käsittelevässä globaalissa Magic Quadrant for Content Services Platforms -raportissa. Tämä on kolmas peräkkäinen vuosi, kun Gartner on listannut M-Filesin visionääriksi.

Raportin mukaan uudet tiedonhallintapalvelut ja niihin liittyvät ohjelmistot ja sovellusalustat (Content Services Platforms, CSP) tuovat markkinoille uusia mahdollisuuksia digitaalisen liiketoiminnan muutokselle. Raportissa todetaan: “M-Filesin tarjoamien pilvipalveluiden ominaisuudet vastaavat täysin konesaliin, eli omille palvelimille asennettujen tuotteiden ominaisuuksia. Lisäksi M-Files tarjoaa täyden SaaS-palvelun automaattisilla päivityksillä. M-Files erottuu muista alan toimijoista näillä perusteilla."

Täyden SaaS-pilvipalvelutuen lisäksi M-Files mahdollistaa älykkään tiedonhallinnan pilvessä sekä paikallisissa konesaleissa yhdellä ja samalla käyttäjälisenssillä. Näin ollen organisaatiot, jotka käyttävät M-Filesia paikallisen palvelimen kautta, voivat helposti laajentaa käyttöä pilvipalveluihin ja päinvastoin. Organisaatiot voivat siirtää liiketoimintajärjestelmiään ja prosessejaan pilveen yksi kerrallaan ja pääsevät siten hyödyntämään pilvessä olevia ominaisuuksia, kuten tekoälypalveluiden vaatimaa suurta laskentatehoa ja nopeaa skaalautuvuutta.

Raportissa todetaan myös, että vuonna 2017 tiedonhallintapalveluiden (CSP) tuottama liikevaihto oli yhteensä 9,6 miljardia dollaria (USD) vakioidulla valuuttakurssilla (8,4 miljardia vuonna 2016). Koko markkina kasvoi 15,7 prosenttia (vuonna 2016 nousua oli 16 %).

Syksyllä 2018 julkaistu M-Files Online tarjoaa täysin uudenlaisen järjestelmistä riippumattoman tiedonhallintaratkaisun, joka varmistaa organisaatioiden pilvivalmiuden. Uusi lähestymistapa yhdistää eri järjestelmissä olevat tiedot ja niihin liittyvät prosessit läpi koko organisaation. Tiedot voivat sijaita niin verkkokansioissa, SharePointissa ja ERP- ja CRM-järjestelmissä kuin myös M-Filesissa. Olemassa olevat tiedot ovat heti käytettävissä ilman mittavaa tiedonsiirtourakkaa. M-Files Online hyödyntää aiemmin julkaistua älykerrosteknologiaa (Intelligent Metadata Layer) tekoälyn kera.

Kansainväliset tunnustukset vauhdittavat menestystä

Vuonna 2017 M-Filesin liikevaihto kasvoi yli 37 % verrattuna edellisvuoteen.

“Se, että Gartner nimeää meidät tiedonhallinnan visionääriksi, on osoitus saavuttamastamme menestyksekkäästä tiedonhallinnan muutoksesta. Vahva liikevaihdon, asiakaskuntamme sekä yhteistyöverkostomme kasvu kuvastavat sitä, että kyse ei ole vain tulevaisuuden visiosta, vaan tämänhetkisestä todellisuudesta”, M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo sanoo.

"Menestys näissä kansainvälisissä raporteissa auttaa meitä avaamaan keskusteluita kansainvälisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Saamme myös suoraan tarjouspyyntöjä suurilta globaalisti toimivilta yrityksiltä raportin perusteella”, Mäkitalo jatkaa.

Yhtiön kasvu näkyy myös kumppaniverkostossa, johon kuuluu nykyisin yli 600 jälleenmyyjää ympäri maailman. Yritys saavutti 121 % liikevaihdon kasvun pilvipalveluissaan vuonna 2017. Kumulatiivinen liikevaihdon kasvu on ollut yli 2 500 % viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Lisäksi Euroopan investointipankki (EIB) myönsi M-Filesille 27 miljoonan euron lainan kansainvälisen kasvun, kumppanikanavien laajentamisen sekä tutkimus- ja kehitystyön kiihdyttämisen tueksi.

Lisätietoja raportista:

Lähde: Gartner, Magic Quadrant for Content Services Platforms, Karen Hobert, Michael Woodbridge, Monica Basso, 25 October 2018. Raportti julkaistiin aiemmin nimellä "Magic Quadrant for Enterprise Content Management".

Lataa raportti: 2018 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms (CSP).