Gastro Helsinki 2022: Kilpailut vievät alaa eteenpäin

Gastro Helsinki 2022 -tapahtumassa ravintola-alan taidot pääsevät estradille: tapahtumapäivien aikana kisataan osterinavauksen Suomen mestaruudesta, Seafood chef -tittelistä, Mestarikoulu -kilpailuissa ja käydään epävirallista Suomi-Viro -maaottelua. Lisäksi ohjelmalavalla keskustellaan kilpailemisen arjesta Vuoden Kokki -, Suomen kokkimaajoukkue- ja Bocuse d’Or -edustajien kanssa.

Kokkikilpailuosaaminen on Suomessa maailmanluokkaa, mikä näkyy muun muassa siinä, että Kokkimaajoukkueen kansainvälinen ranking on neljäs. Suomen kokkimaajoukkue esittelee Gastro Helsingissä ensimmäisen kerran uuden kokoonpanonsa ja tuo kansainväliseksi vieraakseen Viron maajoukkueen.

- Alun perin vieraaksi sovittu Islannin maajoukkue on estynyt, mutta saamme upean Viron joukkueen osastollemme kisaamaan! Kilpailujen näkyminen alan tapahtumissa ja medioissa on tärkeää, jotta saamme viestittyä alan lukuisia mahdollisuuksia tulevaisuuden tekijöille. Suomessa on todella monipuolista kulinaarista osaamista, jota ylpeydellä haluamme esitellä myös kansainvälisesti, kertoo Suomen kokkimaajoukkueen joukkueenjohtaja Katja Tuomainen.

- Suomen ruokakulttuurilla on valtavasti annettavaa. Puhdas luontomme, monipuolinen maatalous ja mahdollisuus kevyeen hiilijalanjälkeen jokaisena sesonkina ovat asioita, joita Suomen tulee tuoda esille kansainvälisessä toiminnassa matkailijoiden ja alan työntekijöiden houkuttelemiseksi, toteaa Tuomainen.

Ylpeyttä omasta alasta

Gastro Helsinki 2022 -tapahtumassa ravintola-alan tulevaisuus on tapetilla. Kilpailut ovat erinomainen tapa kohottaa arvostusta ja nostaa ammattilaisten ylpeyttä alastaan. Kilpailut ovat myös omiaan edistämään positiivista näkyvyyttä samalla, kun ne tuovat ammattilaiset yhteen seuraamaan ja kannustamaan kilpailijoita.

Opiskelijoille ja valmistuneille restonomiopiskelijoille tarkoitettu Mestarikoulu-kilpailu haluaa kasvattaa kiinnostusta ja kunnioitusta ravintola-alan koulutusta ja osaajia kohtaan. Mestarikoulu 2022:ssa kilpaillaan sekä sali- että keittiöosaamisesta.

- Kaikki kilpailut tekevät hyvää alalle! Mestarikoulu on ammattikilpailujen ensimmäinen piste, johon osallistumalla on hyvä harjoitella kilpailemista. Mestarikoulusta on suora jatkumo kotimaisiin Vuoden Kokki – ja Vuoden Tarjoilija -kilpailuihin ja siitä eteenpäin kansainvälisille areenoille, esimerkiksi Kokkimaajoukkueeseen ja Bocuse d’Or -kilpailuihin, kertoo Mestarikoulua järjestävän Food Camp Finlandin Riikka Kannas.

- Kilpailut opettavat kilpailijoita kestämään painetta ja kehittävät uutta reseptiikkaa. Ne ovat myös erinomainen verkostoitumismahdollisuus nuorille alan ihmisten ja teollisuuden kanssa, Kannas huomauttaa.

Kilpailut Gastro Helsinki 2022 -tapahtumassa

17.-19.5. FIN-EST Gastro Champion 2022

17.-18.5. Mestarikoulu-kilpailu

19.5. Seafood chef -kilpailu

20.5. Osterinavauksen suomenmestaruus

Koko Gastro Helsingin ohjelma osoitteessa https://gastro.messukeskus.com