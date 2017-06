Gasum nostaa omistusosuuttaan Skangasista 70 prosenttiin

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. 'PUHTAASTI LUONNONKAASULLA' – GASUM.FI

The Energy company Gasum is a Finnish gas sector (natural gas and biogas) expert that is building a bridge to a carbon-neutral society on land and at sea. Gasum contributes to the creation of a sustainable energy economy by increasing the supply of Finnish biogas, developing the Nordic gas ecosystem and ensuring the price competitiveness of gas. 'CLEANLY WITH NATURAL ENERGY GASES' – GASUM.COM