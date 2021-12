Gate46 laajentaa toimintaansa ja avaa uuden toimipisteen Suomeen

Tytti Juhokkaalla ja Tuire Nybergillä on pitkä kokemus niin kiinteistöalalta kuin vähittäiskaupasta Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla.

“Olemme erittäin ylpeitä saadessamme edustaa Gate46:ta Suomessa ja Baltiassa. Uskomme, että yhdessä voimme löytää kaikille asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun, olivatpa he sitten uusia toimitiloja etsiviä vuokralaisia tai kiinteistönomistajia, jotka etsivät sopivaa vuokralaista”, Tuire Nyberg sanoo.



“Yhä voimakkaammin pirstaloituvista markkinoista ja kiristyvästä kilpailusta huolimatta voimme nyt varmistaa, että suomalaiset yritykset löytävät itselleen sopivat toimitilat Pohjoismaista ja Baltiasta, ja tuoda samalla uuden, mielenkiintoisen konseptin Suomeen”, toteaa Tytti Juhokas.

Gate46:n juuret ovat vähittäiskaupassa. Vuosikymmenen ajan se on ollut Pohjoismaiden suurin neuvontapalveluyritys, joka on tarjonnut toimitilaratkaisuja kasvaville kaupan alan yrityksille. Samalla intohimolla ja ketteryydellä tarjoamme nykyään kaikenlaiset toimitilat kattavaa neuvontaa, jotta asiakkaamme pystyvät laajentamaan toimintaansa tarpeidensa mukaan. Paikallisen läsnäolon tarve on kasvanut viime vuosina, ja siksi haluamme rakentaa nyt entistä vahvemman tiimin ja tulla aiempaa lähemmäksi asiakkaitamme Suomessa.

“Gate46 on kehittänyt vahvan palveluratkaisun Pohjoismaihin ja kasvumme jatkuu vahvana. Olemme ylpeitä, että saamme avata uuden Gate46-toimipisteen Suomeen yhdessä Tuiren ja Tytin kanssa. Jaamme saman intohimon kiinteistöjä, toimitiloja, ihmisiä ja koko arvoketjuamme kohtaan ja haluamme luoda entistä vahvemman brändin ja yrityksen sekä toimivampia työpaikkoja”, toteaaFredrik Widing, Gate46:n perustaja ja toimitusjohtaja.