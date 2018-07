GENESTA OSTAA PORKKALANKATU 3:SSA SIJAITSEVAN TOIMISTOKIINTEISTÖN HELSINGIN RUOHOLAHDESTA

Genesta on ostanut Niamilta Porkkalankatu 3:ssa sijaitsevan maamerkkikiinteistön Helsingin Ruoholahdesta.

Usean käyttäjän, 15 200 neliömetrin kokoinen kiinteistö remontoidaan vastaamaan vuokralaisten kasvaneita tarpeita nykyaikaisista toimivista ja kestävistä tiloista. Porkkalankatu 3 sijaitsee lähellä metroa ja Länsiväylää.

”Tämä on yhdestoista GNRE Fund II ‑rahastolle tehty hankinta, ja loistava lisäys Helsingin keskustan läheisyydessä sijaitsevien toimistokiinteistöjemme salkkuun. Kiinteistön potentiaali ja sijainti sopivat täydellisesti sijoitusstrategiaamme. Helsinki on ollut meille jo pitkään keskeinen markkina-alue, jossa näemme edelleen paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Jatkossa toivomme, että voimme hankkia lisää Porkkalankatu 3:n kaltaisia kiinteistöjä”, kertoo Genestan toimitusjohtaja David Neil.

Asianajotoimisto Aleksandra toimi Genestan juridisena neuvonantajana kaupassa.

GNRE Fund II

Tämä on yhdestoista GNRE Fund II -rahaston sijoitus. Rahaston strategiana on tarjota institutionaalisille sijoittajille value-add toimitilakiinteistöjä Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Helsingissä ja Oslossa. Rahasto sijoittaa myös liike- ja logistiikkakiinteistöihin Pohjoismaiden pääkaupunkiseuduilla. Rahastolla on 373 milj. euroa pääomaa 12:lta institutionaaliselta sijoittajalta.

Lisätietoja:

David C. Neil, Toimitusjohtaja

Genesta +46 8 506 497 14 (suora) david.neil@genesta.se

Henrik Bastman, Head of Transactions

Genesta Property Nordic +46 8 506 497 15 (suora) henrik.bastman@genesta.se