Genomitieto hoitotyön koulutukseen: GenoNurse-hanke avaa salaperäisyyden verhoa ihmisen perimätiedon ympäriltä

TAMK on vahvasti mukana Tampereen elokuvatuotantojen kehityksessä - Suomen ensimmäinen erikoistehosteiden erikoistumiskoulutus käynnistyy jo tänä vuonna 28.1.2022 14:57:39 EET | Uutinen

Elokuva-ala on nyt voimakkaassa nosteessa erityisesti Tampereella, mutta osaajista on huutava pula. Pohjoismaissa, kuten Ruotsissa, on tehty jo isoja, kansainvälisiä VFX-tuotantoja. Suomessakin tähän on erinomaiset valmiudet, mutta tuotantojen kasvun kannalta osaajia ei löydy riittävästi.