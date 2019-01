Georges Bizet: Carmen suviyössä saa ensi-iltansa 18.1.2019 Kanneltalossa

OperArte ry tuottaa yhdessä Kanneltalon kanssa Kanneltalon konserttisaliin Georges Bizet'n kokoillan oopperan ”Carmen suviyössä”. Teoksen ensi-ilta on 18.1.2019 ja esityksiä on tammikuun aikana yhteensä viisi.

Juhannuksena se alkoi

Carmen suviyössä saa alkunsa Punkaharjun Kultakiven juhannusjuhlilla 1979. Varusmies Joose (Don José: Kimmo Turunen/Antti Tolvanen) ei saa mielestään riehakasta Carmenia (Mari Hautaniemi) ja ajautuu loputtoman intohimon ja kouristavan mustasukkaisuuden koukuttavaan ansaan. Tyttöystävä Mikaelan (Micaëla: Pirjo Leppänen) yritykset kääntää Joosen pää on tuomittu epäonnistumaan.

”Punk is not dead!” huutavat Carmenin bestikset Raija (Frasquita: Emmi Kaijan­sinkko) ja Merja (Mercedes: Viivi Tulkki), joilla on vipinää Ekin ja Roken (Dancairo: Vikke Häkkinen ja Remendado: Petteri Loukio) kanssa, jotka pyörittävät pimeän viinan bisnestä. Mukana kohtalon vinossa portaikossa on myös rock-a-billy -tähti Esko Millo (Escamillo: Ronnie Karlsson/Aapo Kilpelä). Ratkaisun hetket nähdään saman kesän heinäkuun lopulla Kotkan Meripäivillä satama-altaan reunalla.

Carmen suviyössä on itsenäisen, rohkean, yksilöllisen ja ristiriitaisen naisen saaga miesten hallitsemassa Kekkoslovakiassa, jossa juhannuskokot palavat ja kasettisoittimet huudattavat punkia tai rock-a-billyä ja Village People laulaa Nuorten Miesten Kristillisestä Yhdistyksestä. Carmenin usko ihmisen vapauteen ja itsemäärämisoikeuteen on luja ja polttava, niin kuin kaikkien jalat rakoille saava kuuma moottoritie.

Oopperamelodraamaa

Carmenin alkuperäisissä versioissa Prosper Meriméen tarinaa Carmenista on kerrottu laulunumeroiden lisäksi joko puhutun dialogin tai laulettujen resitatiivien avulla. Carmen suviyössä on musiikiltaan täysin uskollinen Georges Bizet'n alkuperäiselle sävellykselle ja musiikki esitetään alkuperäiskielellä ranskaksi. Suomeksi esitettävät dialogit ovat tätä teosta varten osittain näyttämöimprovisaation pohjalta kirjoitettuja. Ne kertovat traagista tarinaa toisaalta Joosen lapsuudesta tämän aikuistumisen pyörteisiin, eri alakulttuurien kohtaamisiin ja oman tien valintoihin, toisaalta Carmenin radioaktiivisuuden lailla polttavan intohimon ympärilleen jättämistä palovammoista.

Teoksen ohjaa TeM Juha Pikkarainen yhdessä apulaisohjaaja Jussi Lankosken kanssa. Solistit ovat pääosin helsinkiläisiä free lance -oopperalaulajia. Teoksen musiikinjohdosta vastaa ja pianistina toimii pianotaitelija Tiina Korhonen. Teos tekstitetään suomeksi ja ruotsiksi.

OperArten tuotantoa

Carmen suviyössä on OperArte ry:n toinen oopperaproduktio vuonna 2014 toteutetun Puccinin Suor Angelican jälkeen. OperArte ry on tuottanut myös laulumusiikin konsertteja ja konserttisarjoja.

Taiteen vaikutus henkiseen hyvinvointiin on tutkimusten mukaan merkittävä. OperArte ry:n tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia kulttuurielämykseen myös niille, joille se muuten olisi vaikeasti ylitettävän kynnyksen takana. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä myös mm. Suomen Mielenterveysseuran ja Helsingin Klubitalon kanssa.

Tarjoamalla ilmaistapahtumia nk. matalan kynnyksen tiloissa yhdistys panostaa mm. vanhusten, työttömien ja mielenterveyskuntoutujien hyvinvointiin sekä ennalta­ehkäisevään mielenterveystyöhön. Tämä ooppera tuodaan lähelle yleisöä yhteistyössä Kanneltalon kanssa helposti saavutettavan esitystilan ja oopperatuotannolle edullisten lippujen hintojen kautta.

Työryhmä

Carmen: Mari Hautaniemi (mezzosopraano)

Raija (Frasquita): Emmi Kaijansinkko (sopraano)

Merja (Mercedes): Viivi Tulkki (mezzosopraano)

Mikaela (Micaëla): Pirjo Leppänen (sopraano)

Joose (Don José): Kimmo Turunen/Antti Tolvanen (tenori)

Esko Millo (Escamillo): Ronnie Karlsson/Aapo Kilpelä (baritoni)

Eki (Remendado): Petteri Loukio (tenori)

Roke (Dancairo): Vikke Häkkinen (baritoni)

Mortti (Morales): Vikke Häkkinen (baritoni)

Sunila (Zuniga): Aapo Kilpelä/Ronnie Karlsson (baritoni)

Pianisti: Tiina Korhonen

Ohjaaja: Juha Pikkarainen

Apulaisohjaaja: Jussi Lankoski

Valosuunnittelu: suunnittelu ja toteutus: Kanneltalo/Mirkka Saari

Puvut, lavasteet: Työryhmä

Valokuvat: Miikka Pirinen, Oona Söderblom

Tuotanto: OperArte ry/Pirjo Leppänen, Mari Hautaniemi yhteistyössä Kanneltalo

OperArte ry: G. Bizet: Carmen suviyössä

pe 18.1. klo 19 ensi-ilta

la 19.1. klo 19

ke 23.1. klo 19

la 26.1. klo 19

ke 30.1. klo 19

Liput: 30 / 25 / 18 €, lippu.fi

Kesto 2 h 45 min (sis. väliajan)