Glamping – yhä useampi haluaa nukkua luksusteltassa

Glamping-vaihtoehtoja on monia ja palvelutarjonta on laaja: retkeilijä voi yöpyä lasi-iglussa, igluveneessä, hyvin varustellussa puumajassa, korkeassa tiipii-teltassa, perinteisessä jurtassa tai korkeatasoisessa luksusteltassa. Luonto ja tietynlainen oma rauha ovat aina vahva osa elämystä.

Tämäntyyppinen elämysretkeily vastaa myös modernin perheen lomatarpeeseen, kun lapset haluavat päästä luontoon nukkumaan – kuitenkin pienellä luksuksella.

Vastuullisuus on ytimessä

Luonnonläheisyys, ympäristöystävällisyys ja ekologisuus näkyvät matkailussa yhä korostuneemmin. Glampingin perusarvoja ovat vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys: tavoitteena on tuoda matkailijat lähelle paikallista luontoa mutta minimoida heidän vaikutuksensa ympäristölle. Glampingissä on tärkeää, että telttojen ja muiden, yleensä siirrettävien rakenteiden, pystyttäminen ei aiheuta haittoja ympäristölle.

Sosiaalista vastuullisuutta voidaan edistää huolehtimalla sekä matkailuyrityksen omista työntekijöistä että koko yrityksen arvoketjun hyvinvoinnista. Glamping-palvelujen tarjoajat voivat esimerkiksi tehdä yhteistyötä ympärillä olevan kaupungin tai kylän kanssa ja pohtia heidän kanssaan, voidaanko hyvinvointia jotenkin lisätä. Voisiko vaikkapa joitakin lähellä olevia yrityksiä tai harrasteryhmiä ottaa mukaan omaan yritystoimintaan, joko järjestämällä erilaisia tapahtumia tai ostamalla palveluita lähiyrityksiltä?

Suomen leirintäalueista luksuskohteita?

Espoon kaupunki on vuokrannut Oittaan leirintäalueen 25 vuodeksi yrittäjälle, jonka tavoitteena on luoda Oittaasta merkittävä glamping-kohde ja vetovoimainen kestävän matkailun kohde. Kohderyhmänä ovat sekä pääkaupunkiseudun asukkaat että kansainväliset vieraat.

Olemassa olevien alueiden lisäksi löytyy paljon ainutlaatuisia luontokohteita, joiden ympärillä vastuullista glampingia voidaan tulevaisuudessa kehittää.

– Esimerkiksi jää ja vesi ovat elementtejä, joiden ympärillä tätä majoitustapaa tullaan jatkossa varmasti toteuttamaan, sanoo Hannu Komu, Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen eli Suoman toiminnanjohtaja.

Tekstin ovat kirjoittaneet opettaja Terhi Oksanen-Alén ja lehtori Nina Niemi Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Lähteet:

Espoo 2022. Espoo vuokraa Oittaan leirintäalueen yritykselle, joka kehittää siitä tasokkaan telttailun ja kestävän matkailun kohdetta Espoon kaupunki Luettu: 27.3.2023.

Leiwo, H. 21.7.2021. Sateen ropinaa ja tuulen ujellusta, mutta sisävessa – trendikäs glamping eli luksustelttailu vie suomalaiset luontoon niin, että joku toinen kantaa teltan ja nuotiopuutYle Uutiset. Luettu: 24.4.2023.

Kiryakova-Dineva, T. 2022. Glamping: An active back to nature trend in the post-pandemic tourism reality. Proceedings of the 5th international Conference on Tourism Research. s. 175-183.

Som, A. & Blanckaert, C. 2021. The road to luxury, the new frontiers in luxury brand management. John Wiley & Sons Singapore. Pte. Ltd.