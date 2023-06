Glen Kamara ja Ege Zulu shokeerasivat ihmisiä Helsingin Kansalaistorilla!

Suomen jalkapallokansa sai kokea unohtumattoman jalkapalloelämyksen auringon paistaessa pilvettömältä taivaalta kesäisenä sunnuntaina Helsingissä pelatussa Red Bull Four 2 Score -turnauksessa.

Red Bull Four 2 Score:

Nopeatempoinen 4vs4 -katufutisturnaus haastaa joukkueiden jalkapallotaidot pienellä kentällä. Kymmenen minuutin tiukka ottelu ilman taukoja tai maalivahteja. Lisäksi peliajan ensimmäisen ja viimeisen minuutin aikana tehdyistä maaleista saa tuplapisteet.

Kansallisen turnauksen voittajatiimi ratkesi tiukan ottelun jälkeen, viimeisellä minuutilla. Voittajajoukkue pääsee edustamaan Suomea Red Bull Four 2 Scoren maailmanfinaalissa, joka järjestetään Saksan Leipzigissä, Red Bull Areenalla, 11. elokuussa 2023.

Näytösottelu, näytöstyyliin:

Ennen finaalia pelattiin näytösottelu, joka käynnistyi näytöstyylii, kun Glen Kamaran ja Ege Zulun joukkueet astelivat Red Bull Four 2 Score -katufutiskentälle täynnä energiaa ja voitonhimoa. Heti alkuvihellyksestä asti oli selvää, että vaikka kyseessä oli näytösottelu - olivat molemmat joukkueet tulleet voittamaan.

Maagista yksilötaitoa:

Katufutiskentillä kasvanut Glen Kamara kaappasi pallon sekä yleisön katkeamattoman huomioin ylivoimaisilla pallonkäsittelytaidoillaan, syötöillään sekä maailmanluokan pelisilmällään.

Jännitystä viimeiseen minuuttiin asti:

Ottelu eteni tasavertaisessa ja jännittävässä tunnelmissa aina viimeiseen minuuttiin saakka. Joukkueet taistelivat tosissaan voitosta, pelin ollessa pitkään tasatilanteessa, kunnes Ege Zulun joukkue meni 2–3 johtoon. Kentällä nähtiin pelaajien upeaa yhteishenkeä sekä pelin henkeen kuuluvia nopeita vastahyökkäyksiä. Yleisö kannusti joukkueita äänekkäästi ja loi Kansalaistorille korviahuumaavan melun ja tunnelman.

Kun viimeinen minuutti koitti, molempia joukkueita siivitti uusi energia. Hyökkäykset vyöryivät toinen toisensa perään ja puolustuspäässä tehtiin kaikkensa pitääkseen pallo pois maalilta. Pelin ollessaan 2–3, Ege Zuluntekemä maali ratkaisi pelin, kun maalit nousivat 2–5 lukemiin, sillä Red Bull Four 2 Scoren ensimmäisen ja viimeisen minuutin maalit tuplataan.

Ottelun tulos:

Ottelu päättyi, mutta nauru ja yhteishenki jatkuivat vielä pitkälle sen jälkeenkin. Glen Kamaran ja Ege Zulun joukkueet, jotka vastikään taistelivat toisiaan vastaan kentällä, yhdistyivät nyt pelin jälkeiseen iloiseen fiilistelyyn ja rentoon tunnelmaan.

Glen Kamaran kommentit:

“Oli hienoa pelata Red Bull Four 2 Scoressa, keskellä Helsingin keskustaa. Suomessa pelatessa on aina erityisen upea tunnelma ja minulle hyvin tärkeää. Häviö harmittaa aina mutta ensi kerralla voitamme varmasti. Egen joukkue voitti tällä kertaa, mutta ensi vuonna en anna heidän voittaa. – Glen naurahtaa

Red Bull Four 2 Score on minulle luontainen pelimuoto, sillä pelaan Lontoossa katufutista todella usein. Tämä oli todella hauska formaatti ja haluan kiittää yleisöä ja jotka tekivät tästä vielä hauskempaa. Odotan ensi vuoden tapahtumaa, että pääsen taas pelaamaan. Ja voittamaan.”

Ege Zulun kommentit

”Formaatti on tosi hyvä, koska tämä antaa motivaatiota pelaamaan läheltä, joka on perinteisesti ollut suomalaisen jalkapallon heikko kohta. Gleniä vastaan oli hullua pelata. Ainut asia, mistä piti huolehtia, etten riko Gleniä – siksi en riistänyt häneltä aina palloa. En halua olla se henkilö, joka rikkoi Gleniä ja Suomi häviäisi tulevat ottelut.

Oli ihan sika siistiä, hullua, ja aion kertoa tästä vielä joskus lasten lapsilleni.”

Red Bull Four 2 Score -voittaja ratkesi tiukasti

Kansallisen turnauksen voittajatiimi ratkesi, huippujännittävän pelin päätteeksi. Finaalissa pelasivat FC Supermario ja United Arab jotka olivat rinta rinnan joko pelin ajan. FC Supermario johti peliä 2–3 tuloksella viimeiselle 30 sekunnille, kunnes United Arab teki nerokkaan maalin avauspotkun syötön jatkoksi. Koska Red Bull Four 2 Scoren ensimmäisen ja viimeisen minuutin pisteet saadaan tuplana – nousi United Arab voittajaksi pistein 2–4.

United Arab pääsee edustamaan Suomea Red Bull Four 2 Scoren maailmanfinaalissa, joka järjestetään Saksan Leipzigissä, Red Bull Areenalla, 11. elokuussa 2023.

Joukkueeen voittajat kommentoivat turnausta ja voittoaan:

Mikä fiilis nyt on?

Ihan huikea fiilis nyt, voittaminen on aina kivaa! Me lähdimme tähän turnaukseen, sillä asenteella, että mennään vaan pelaamaan ja nauttimaan – mutta totta kai yritettiin samalla voittaa tämä turnaus. Eli tosi mahtavaa, että lopussa tuli voitto!

Jalkapallotausta?

Me olemme pelanneet paljon futsalia ja ns. höntsä-futista joukkueena muutaman vuoden ajan, eli ei mitenkään kauhean tosissaan.

Muutama sana Red Bull Four 2 Scoresta

Tämä on tosi hieno tapahtuma ja se on tosi siistiä, että Suomessakin järjestetään tällaisia tapahtumia. Olen katsonut netistä, että ulkomailla järjestetään paljon futikseen liittyviä tapahtumia, niin tosi siistiä, että saatiin tämä tapahtuma Suomeenkin nyt. Red Bull on järjestänyt myös aikaisemmin sen Red Bull Neymar Jr’s Five -turnauksen, niin nyt tuli tämä uusi konsepti Red Bull Four 2 Score, mikä on tosi hienoa – enemmän vaan tällaisia tapahtumia!

Fiilikset maailmanfinaalista?

Ihan pirun siistiä lähteä maailmanfinaaliin! Emme aio ottaa mitään paineita siitä, että menemme sinne vaan nauttimaan ja jos hyvin käy, niin sielläkin tulee toivottavasti voitto sitten – ja Suomelle lisää kunniaa!

Turnauksessa pelasi kahdeksan joukkuetta:

Forza Mambo

FC Allstars

Rising Ballers

FC Supermario

KäPa

United Arab

Querpo Estante

FC RYHMÄ HAU

Red Bull Four 2 Scoren maailmanfinaali pelataan Saksan Leipzigissä, Red Bull Areenalla, 11. elokuussa 2023.

