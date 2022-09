Glennmont ja Ilmatar juhlivat Piiparinmäen 211 MW:n tuulipuiston virallisia avajaisia

Kesäkuussa kaupalliseen käyttöön otettu suomalainen maatuulipuisto on yksi Euroopan suurimmista rakennetuista subventoimattomista tuulipuistoista, keskeinen tuulivoiman tuottaja pohjoismaisen sähköpörssin alueella ja tärkeä osa infrastruktuuria, joka tukee vihreää siirtymää. Sen avaaminen on merkittävä virstanpylväs Glennmontin kolmannelle puhtaan energian strategialle. Glennmont omistaa Piiparinmäen yhdessä kumppaninsa Kansai Electric Power Companyn kanssa, joka hankki projektista 15 prosentin vähemmistöosuuden vuonna 2020.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevassa tuulipuistossa käytetään Vestaksen tuuliturbiiniteknologiaa. Siellä on yhteensä 41 turbiinia: 13 V150-tuuliturbiinia (kukin 4,2 megawattia) sekä 28 V150-turbiinia (5,6 megawattia), joiden napakorkeus on 150 metriä. Piiparinmäki on tehnyt Googlen kanssa kymmenvuotisen sopimuksen, jonka perusteella Google käyttää näistä 24 turbiinin tuottaman sähkön. Loppujen 17 turbiinin tuottama sähkö myydään Vattenfallille.

Glennmont on tehnyt tiivistä yhteistyötä Ilmatar Energyn kanssa, jolla on ollut keskeinen rooli laitekokonaisuuden urakkasopimusten tekemisessä ja rakennuspalvelujen hankinnassa. Tuulivoimapuiston teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista ja siten myös päivittäisestä käytöstä vastaa Ilmatar Service Glennmontin varainhoitotiimin valvonnassa.

Osana jatkuvaa projektinhallintaa ja paikallisten vastuullisuushankkeiden tukemiseksi tuulivoimapuiston omistajat ovat perustaneet yhteisöä hyödyttävän ohjelman, joka tukee paikallisia projekteja vuosittain 100 000 eurolla. Projektien tavoitteena on oltava Piiparinmäen tuulipuiston lähistöllä asuvien ihmisten elämän parantaminen ympäristöä, yhteisöä tai alueen taloutta edistävillä hankkeilla.

Glennmont Partnersin perustapartneri Peter Dickson sanoo:

”Olemme iloisia saadessamme juhlia Piiparinmäen virallisia avajaisia. Tämä tuulipuisto on jatkossa tärkeä osa Suomen puhtaan energian tuotantorakennetta. Tämän virstanpylvään saavuttaminen on loistava osoitus kumppaneidemme ja projektitiimimme kovasta työstä, joka on tuonut meidät tähän pisteeseen.”

”Tuulivoiman ja muiden uusiutuvien teknologioiden rooli energiavarmuuden ja vähähiilisen sähkön toimittamisessa on tärkeämpi kuin koskaan ennen. Glennmontissa me haluamme edistää uusia hankkeita Pohjoismaissa Piiparinmäen menestyksen jälkeen, sillä kasvatamme liiketoimintaamme tällä markkinalla."

Ilmatar Energian toimitusjohtaja Juha Sarsama toteaa:

”Tämä on Ilmatar Energialle merkittävä virstanpylväs. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että olemme rakentaneet Suomen suurimman tuulipuiston ja yhden Pohjoismaiden merkittävimmistä uusiutuvan energian lähteistä. Olemme Pohjois-Euroopan uusiutuvan energian tuotannon edelläkävijä, ja Piiparinmäki on hyvä esimerkki osaamisestamme.”

Pyhännän kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen sanoo:

”Piiparinmäen tuulipuisto on merkittävin Suomeen rakennettu tuulipuisto. Aloitimme hankekehityksen vuonna 2012, ja tänä aikana Suomen tuulivoimasta on kehittynyt markkinalähtöinen liiketoiminta, joka tuo elinvoimaa maakuntiin ja kuntiin. Nyt eletään jälleen uutta aikakautta, jossa tuulivoima uusiutuvana energiana on Suomen ilmastotoimien keskiössä.”