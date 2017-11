Globaalisti kasvavan tapahtuma-alan onnistujia palkitaan Mesoaja-gaalassa

Tapahtumamarkkinointi ja messumedia uivat markkinoinnin ja median murroksessa vastavirtaan. Globaalisti kasvussa oleva ala nousee yhdessä digitaalisuuden kanssa. Alan onnistujia ja taitavia toteutuksia palkitaan Mesoaja-gaalassa 25.1.2018 Messukeskuksessa Helsingissä.

”Alan globaali kasvu on näkynyt meillä tänä vuonna esimerkiksi ennätyksellisessä kongressikesässä, jonka ansiosta pääkaupunkiseudulle jäi yli 50 miljoonaa euroa. Syksyllä teimme kävijäennätykset Helsingin Kirjamessuilla, jonka kävijämäärä oli yli 84 000, sekä terveyden, kauneuden ja muodin tapahtumassa I love me:ssa, jonka kävijämäärä oli yli 50 000”, kertoo Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria Mroue.



Ehdolle hakenut jo yli 50 – ehdokasasettelu täydentyy vielä



Ehdolle voi hakea valtakunnallisesti vielä vuoden loppuun asti. Ehdolle on hakenut hakenut jo nyt yli 50 yritystä ja henkilöä. Palkintokategorioita on kaikkiaan 11, sillä tapahtumamarkkinoinnin ja messumedian kenttä on laaja.



”Haluamme nostaa esiin yrityksiä ja markkinoijia, jotka osaavat tehokkaasti käyttää tapahtumamarkkinointia ja messumediaa oman liiketoimintansa edistämiseen. Ehdokkaiden joukossa on huikeita ja suuria toteutuksia, mutta yhtä lailla pienempiä, mutta sitäkin tehokkaampia ratkaisuja. Kyseessä ei ole ensisijaisesti kauneuskilpailu, vaan palkitsemisperusteista tärkein on tuloksellisuus”, Mroue kuvailee.



Ehdolla ovat mm. GlaxoSmithKline, joka onnistui innovatiivisella ja avoimella ratkaisullaan lisäämään tunnettavuuttaan Lääkäripäivillä, Gugguu, joka rakensi vahvasti myyntiään ja yllätti logistiikallaan Lapsimessuilla sekä saaristoalueiden edustajien yhteistyönä Matkamessuille toteutettu Saaristoalue, jossa eri toimijoiden yhteistyön voima mahdollisti hienot tulokset. Muut julkaistut ehdokkaat: www.mesoaja.fi.



Tuomaristossa Anne Korkiakoski, Pekka Mattila ja muita huippuosaajia



Mesoajan voittajat valitsee huippuasiantuntijoista koottu raati, johon kuuluvat mm. Aalto-yliopiston professori Pekka Mattila, hallitusammattilainen Anne Korkiakoski ja Kauppalehti Option esimies Jenny Jännäri.

Tuomaristoon kuuluvat lisäksi Mainostoimisto Halon perustaja Aapo Hollanti, radiokanava Business FM:n Pekka Hurme, Factor Nova Oy:n toimitusjohtaja Mikko Noronen, konsultti Lauri Sipilä BrandWorxx Oy:stä, kouluttaja ja puhuja Helena Wallo Faustuksesta sekä Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen. Lisäksi tuomariston työskentelyyn osallistuu suomalaisten messutoimijoiden edustajia sekä niiden asiakasyritysten edustajia.



Gaala on kutsuvierastapahtuma, johon voi ostaa myös illalliskortteja. Ne tulevat myyntiin viikolla 47 (www.shop.messukeskus.com). Tapahtuman kumppaneita ovat muun muassa Fazer, BusinessFM, Mainostoimisto Halo ja tapahtumajärjestäjä Factor Nova Oy. Osan palkinnoista rahoittaa Suomen Messusäätiö.



Lisätietoja: Markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria Mroue, puh. 050 393 4974, www.messukeskus.com | www.mesoaja.fi

#mesoaja #messukeskus