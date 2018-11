Globaalit ympäristökriisit ovat kohtalonkysymyksiä myös maa- ja metsätaloudelle

YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen 14. osapuolikokous pidetään Egyptissä 17.-29.11.2018. MTK osallistuu kokoukseen osana Suomen valtuuskuntaa. MTK:n kannalta kokouksen kiinnostavimpia aiheita ovat luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen keskinäinen sidonnaisuus, pölyttäjien vähenemisen estäminen sekä vuoden 2020 jälkeisiä monimuotoisuustavoitteita koskevat keskustelut.

Varsinaista osapuolikokousta edeltäneessä ministeritason osuudessa hyväksyttiin julkilausuma, jossa korostetaan luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistamisen tärkeyttä.



– Suomalaisessa maa- ja metsätaloudessa luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on ollut osa normaalia toimintaa jo pitkään. Vaikka toimintatapojen kehittämistä tulee yhä edelleen täälläkin jatkaa, meillä on jo nykyisin hyviä käytäntöjä jaettavana eri toimialoille ja muille maailman maille, muistuttaa MTK:ta kokouksessa edustava lakimies Anna-Rosa Asikainen.



Julkilausumassa on nostettu esiin myös luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja kestävän kehityksen välinen yhteys. Yhdeksi MTK:n arvoksi määritelty ylisukupolvisuus ponnistaa juuri kestävän kehityksen ajatuksesta: tila halutaan jättää tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin missä se itse saatiin. Kestävän kehityksen perusajatuksiin kuuluu asioiden tarkastelu ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta.



– Taloudellinen näkökulma ilmenee esimerkiksi viljelijöiden ja metsänomistajien työn kannattavuuden edistämisessä, sillä kannattavuus edistää ympäristöllisesti kestävien valintojen tekemistä. Sosiaalisen kestävyyden toteutuminen esimerkiksi omistusoikeuksia kunnioittamalla edesauttaa puolestaan luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä, selostaa Asikainen.



Ilmastonmuutos on yksi keskeisimmistä luonnon monimuotoisuutta uhkaavista tekijöistä. Monimuotoisuuden ylläpitäminen on välttämätöntä, jotta kyky sopeutua muuttuvaan ilmastoon ja muutoksen seurauksiin säilytetään. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastoteot ovat osa MTK:n ympäristölupauksia.



– Maa- ja metsätalous ovat luonnonvaroihin perustuvia elinkeinoja, joten sekä luonnon monimuotoisuus että ilmastonmuutos ovat meille kohtalonkysymyksiä. MTK haluaa tarjota ratkaisuja globaaleihin ympäristöongelmiin ja löytää tasapainoiset keinot yhteistyössä muiden kanssa, toteaa Asikainen.



