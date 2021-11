Global Drug Survey kokoaa tietoa päihteiden käyttötottumuksista ja päihdepolitiikan vaikutuksista ympäri maailman

Mikä kannabiksessa viehättää? Mikä huolettaa? Nuoret aikuiset vastaavat 8.11.2021 08:50:00 EET | Tiedote

EHYT ry kysyi kahdeksalta nuorelta aikuiselta, millaisia huolia heillä on omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyen. Miksi he käyttävät kannabista ja millaista elämä olisi ilman sitä? Kysely liittyy 8. marraskuuta alkavaan Ehkäisevän päihdetyön viikkoon, jonka teemana on kannabis. Teemaviikolla kannustetaan sekä nuoria aikuisia että heidän parissaan työskenteleviä ammattilaisia ottamaan kannabis rohkeasti puheeksi.