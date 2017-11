GoExpo Winter esittelee talviurheilun trendit

Tänään avautunut GoExpo Winter esittelee alkavan talven trendikkäimmät varusteet. Ne ovat helppoja käyttää, ja tuotekehitys on vienyt varusteiden ominaisuudet uudelle tasolle. Tapahtumassa näkyy myös harrastamisen monipuolistuminen, sillä mukana on lajeja talvipyöräilystä pulkkailuun ja alamäkiluistelusta kiipeilyyn. GoExpo Winter on käynnissä Messukeskuksessa 3.–5.11.

GoExpo Winterissä voi tehdä hankitoja tulevaa talvea varten. Kuva: Messukeskus.

Mukavuus ja ympäristötietoisuus muodissa Ulkoiluvaatteissa alkavan talven trendeinä ovat korjattavuus ja käyttömukavuus. Myös tietoisuus ympäristöasioista on noussut ja tämä näkökulma otetaan aiempaa tarkemmin huomioon kehitystyössä. Ulkoiluvaatteiden kankaat ovat ohentuneet, mutta jousto-ominaisuudet ja hengittävyys ovat entisellään. Monipuolisuus mahdollistaa saman vaatteen käytön sekä rinteessä että kaupunkikäytössä. Helppous korostuu urheiluvälineissä Mukavuuden ja suorituskyvyn samanaikainen kohentuminen näkyy talven uutuusvarusteissa. Perinteinen hiihto tekee vahvaa paluuta, sillä uudet karvapohjasukset eivät vaadi voiteluhifistelyä ennen ladulle lähtöä. Alppihiihtosukset kevyempiä ja kengät pitävämpiä. Laskettelu levittäytyy yhä useammin myös hoidettujen rinteiden ulkopuolelle. Myös lautailijat pärjäävät aiempaa paremmin takamaastoissa, sillä uusi suksiksi muuttuva split-lauta helpottaa kapuamista takamaastoissa. Pyörävalmistajat ovat panostaneet tuotekehityksessä ympärivuotisen pyöräilyn mahdollistamiseen. Leveät renkaat ja sähkömoottorit helpottavat pyöräilyä talvella. Talven varusteuutuuksia esitellään GoExpo Winterissä sekä osastoilla että ohjelmissa. Talvipyöräilyn makuun pääsee ulkoradalla, jossa on lunta ja soraa. Hiihtokeskukset toimivat alueellisina talousvetureina Hiihtokeskukset toimivat oman alueensa matkailumagneetteina, ja niiden ympärille on viime vuosina kasvanut laaja palveluverkosto. Matkailijoille tarjottavien elämysten lisäksi myös peruspalvelut, kuten terveydenhoito, ravintolapalvelut ja vähittäiskaupan palvelut lisääntyvät. - Menestyvä matkailuelinkeino luo hyvinvointia ympärilleen. Matkailu on yrittäjille ja myös kunnalle tärkeä elinkeino, sillä matkailutuloista hyötyvät kunnassa kaikki. Matkailulla on iso työllistävä vaikutus etenkin niillä paikkakunnilla, joilla on vähän muita työpaikkoja, arvioi hiihtokeskus Iso-Syötteen toimitusjohtaja Jorma Terentjeff. Laskettelun ja hiihdon lisäksi keskuksissa on usein mahdollista kokeilla muitakin lajeja, kuten jääkolkkaa ja alamäkiluistelua. GoExpo Winter esittelee näiden lajien lisäksi muun muassa luistelua, trampoliinihyppyjä ja kiipeilyä. GoExpo Winter Helsingin Messukeskuksessa 3.-5.11. on uusi aktiivisen talviharrastajan tapahtuma lumella, jäällä, luonnossa tai sisällä liikkuville. Tapahtuma järjestetään samaan aikaan pelitapahtuma GameXpon kanssa. Liput Messukeskuksen verkkokaupasta tai ovelta. Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Riikka Luomanpää, 050 540 4231, riikka.luomanpaa@messukeskus.com

