GoExpo Winter mukana pelastamassa talvea

Talviurheilutapahtuma GoExpo Winter ottaa vahvasti kantaa ilmastonsuojelun puolesta. Tapahtuman lipputuloja ohjataan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön Protect Our Winters -järjestön kautta. GoExpo Winter järjestetään 15.-17.11. Messukeskuksessa Helsingissä.

Suomessa on yli miljoona talviurheilun aktiivista harrastajaa. Vielä useampi nauttii talvisessa luonnossa liikkumisesta. Talviurheilun ystävät ovat viime vuosina saaneet kokea, miten arvaamattomia talvet voivat olla. POW eli Protect Our Winters Finland aktivoi talvilajien parissa toimivia yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä tekemään ilmastonmuutokseen vaikuttavia päätöksiä päivittäisessä elämässään. Järjestö on osa kansainvälistä Protect Our Winters -liikettä.

- Talvien ja lumen ystäville uusin Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti on lohdutonta luettavaa. Ilmastonmuutos etenee pohjoisessa ja vuoristoalueilla kaksi kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa. Vauhti on jopa ennakoitua nopeampaa. Lumettomat talvet eivät harmita vain lumella liitävää kansaa, vaan niistä kärsii myös koko talviurheilun ympärillä pyörivä miljoonabisnes. Protect Our Winters on iloinen siitä, että GoExpo Winter haluaa tuoda esille kestävää talvimatkailua ja kannustaa talvilajien harrastajia sekä talviurheilualan yrityksiä entistä kestävämpään toimintaan. Monilla talviurheilun ystävillä olisi halua toimia vastuullisemmin, mutta he kaipaavat muistutusta ja käytännön vinkkejä. Siksi POW haluaa olla mukana GoExpo Winter -messuilla, kertoo Protect Our Winters Finland ry:n puheenjohtaja Niklas Kaskeala.

Messukeskus panostaa ympäristövastuullisuuteen

GoExpo Winter -tapahtumassa on myynnissä erillinen POW-lippu, jonka tuotoista osa ohjataan POW:in toimintaan. Yhteistyömalli on osa Messukeskuksen monipuolista vastuullisuustyötä. Ympäristövastuu on pitkään ollut osa Messukeskuksen liiketoimintaa, sillä Messukeskus sai jo vuonna 2009 ympäristösertifikaatin ensimmäisenä suomalaisena messu- ja kongressikeskuksena. Energiavirasto ja Motiva palkitsivat Messukeskuksen vuonna 2017 energiaviisaana tapahtumatalona.

- Teemme omaa toimintaamme päivä päivältä kestävämmäksi. Pitkään jatkunut vastuullisuustyö antaa meille mahdollisuuden asettaa kunnianhimoiset tavoitteet: aiomme olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029. Tuore ilonaiheemme on tänä vuonna katollemme avautunut Helsingin suurimpiin kuuluva aurinkovoimala. Lisäksi haluamme rakentaa yhdessä kestävämpää tulevaisuutta asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. POW:in lisäksi teemme yhteistyötä myös mm. Suomen Unicefin, Hope ry:n, Naisten pankin, Vamos-hankkeen, Suomen Pakolaisavun ja Ammattiopisto Liven kanssa, listaa Messukeskuksen viestintä- ja markkinointijohtaja Maria Mroue.

GoExpo Winter on aktiivisen talviharrastajan tapahtuma lumella, jäällä, luonnossa tai sisällä liikkuville. Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.‒17.11.2019. Samaan aikaan GoExpo Winterin kanssa järjestetään pelitapahtuma GameXpo. Liput Messukeskuksen verkkokaupasta tai ovelta.

