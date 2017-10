GoExpo Winter tiedotustilaisuus: Talviurheilu - elämyksellisiä uutuuksia ja kovaa bisnestä

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen to 2.11. klo 17.30-18.30 Messukeskukseen, GoExpo Winter -tapahtumaan halleissa 6 ja 7. Samalla pääset näkemään, kun tapahtuma rakentuu halleihin. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jäädä lumilautailun MY TURN -lyhytelokuvan ensi-iltanäytökseen.

GoExpo Winter -tiedotustilaisuudessa syvennytään mm. laskettelun välinetrendeihin. Kuva: Messukeskus.

Aiheita: Hiihtokeskukset toimivat alueellisina talousvetureina

toimitusjohtaja Jorma Terentjeff, Hiihtokeskus Iso-Syöte Yksilöllisyys ja helppous korostuvat talven urheilutrendeissä

Urheilu- ja vapaa-aikatukkuliikkeet (UVT) ry:n tulevan talven myyntinäkymät

päätoimittaja Jussi Ovaskainen, Yousport.fi ja Sporttimyyjä Esittelyssä uudet talvilajit ja välineet: splittilauta, jääkolkka ja alamäkiluistelu HUOM! Sisäänkäynti huolto-ovesta nro 7.17.

Ilmoittautumiset ti 31.10. mennessä riikka.luomanpaa@messukeskus.com. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko jäämässä myös MY TURN -leffan ensi-iltaan.

Kaikki snoukkaa - vammaislautailun projekti, leffa MY TURN 18.30 Tervetuloa

18.35 Puheenvuoro: Opetus - ja Kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari

18.40: Puheenvuoro: Suomen Lumilautaliiton toiminnanjohtaja Mika Andersson

18.45 Kaikki Snoukkaa projektin esittely: Noora Vihervaara, Tiina Lindström & Janne Tanskanen

19.00 Kaikki Snoukkaa projekti esittää: My Turn - Tarinoita soveltavasta lumilautailusta

19.15 My Turn leffan laskijat haastattelussa

19.30 Vapaata jutustelua hyvässä seurassa & lumilautailufiilistelyä

20.30 Tilaisuus päättyy My Turn on lyhytdokumentti soveltavasta lumilautailusta ja laskijoista, jotka näkevät lumilautailussa mahdollisuuksia rajoitusten sijaan. Lyhytelokuva antaa puheenvuoron erilaisista taustoista tuleville lumilautailijoille, jotka esimerkillään osoittavat, että jokaiselle löytyy keino päästä mukaan lajin pariin ja nauttia päivästä rinteessä. Lyhytdokumentti on osa Suomen Lumilautaliiton Kaikki Snoukkaa -projektia, joka levittää tietoa soveltavan lumilautailun mahdollisuuksista. GoExpo Winter Helsingin Messukeskuksessa 3.-5.11. on uusi aktiivisen talviharrastajan tapahtuma lumella, jäällä, luonnossa tai sisällä liikkuville. Tapahtuma järjestetään samaan aikaan pelitapahtuma GameXpon kanssa. Lisätietoja:

Messukeskus, tiedottaja Riikka Luomanpää, 050 540 4231, riikka.luomanpaa@messukeskus.com

www.goexpowinter.fi #goexpowinter Lisätietoja MY TURN -leffaprojektista: www.kaikkisnoukkaa.com, Noora Vihervaara, Bueno & Co, 040-5255323, noora.vihervaara@gmail.com

