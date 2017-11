GoExpo Winter toi uusia lajeja talviurheilumessuille

Uusi talvitapahtuma GoExpo Winter osoitti kuluttajille, että talvi on täynnä erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Testaajia riitti viikonlopun aikana mäkeen, ladulle ja jäälle sekä fillariradalle, lumilautakouluun ja jääkolkkailemaan. Messuilla tehtiin myös ostoksia tulevalle talvikaudelle. GoExpo Winter järjestettiin Messukeskuksessa 3.–5.11. samaan aikaan pelitapahtuma GameXpon kanssa.

GoExpo Winter uudisti talviharrastamisen messutapahtuman kertaheitolla laajentamalla lajikirjoa ja tuomalla tapahtumaan mukaan myös vahvan after ski -puolen saunamaailmoineen ja poreineen. Lisäksi iso lumimäki, jääkenttä, hallissa satanut lumi, isot katosta roikkuvat hiutaleet, osastojen upeat hiihtokylä- ja talvimaisemarakenteet ja erilaiset somisteet toivat halliin juuri sitä talven tunnelmaa, jota haluttiin.

- Tapahtuma on ottanut ison harppauksen, täällä on mageita juttuja ja enemmän fiilistä kuin ennen. Messuilla tärkein juttu on se, että ihmiset viihtyvät, kommentoi Aki Himanen alppi- ja hiihtolajien erikoisliike Suksistudiosta.

Talvivarusteiden myynti starttasi

GoExpo Winterissä ja GameXpossa vieraili alustavien tietojen mukaan lähes 25 000 kävijää. Kantar TNS:n tekemän kävijätutkimuksen mukaan 60 % GoExpo Winterin messukävijöistä teki hankintoja tulevaa talvea varten. Vaatteiden lisäksi ostoskasseihin pakattiin eri lajien varusteita ja välineitä.

- Erikoistuotteet ja uusi teknologia, kuten esimerkiksi lumivyöryreput, menivät kaupaksi. Ihmiset haluavat investoida, ja sekä kotimaisuus että ympäristöystävällisyys olivat tärkeitä tekijöitä ostopäätösten takana, kertoo Miika Vuorio OAC:stä, joka on muun muassa retkeily- ja talviurheiluvälineiden maahantuoja Suomessa.

Kävijätutkimuksen mukaan 70 % kävijöistä tuli messuille aikomuksenaan tavata osastoilla asiantuntijoita. 75 % tuli hakemaan vinkkejä tuleviin hankintoihin. Monotestikeskuksessa vieraili messujen aikana runsaasti asiakkaita, jotka olivat hankkimassa uusia laskettelumonoja.

- Laskettelumono on palvelutuote, jota ei pääse testaamaan mäessä ennen ostopäätöstä. Siksi kuluttajat haluavat laskettelumonoja ostaessaan hyvän valikoiman lisäksi palvelua ja asiantuntevaa osaamista. Näitä kaikkia kolmea pystyimme tarjoamaan messuilla, kertoo muun muassa Dalbellon monoja maahantuovan Parmax Oy:n Mikko Parma.

Kuvia tapahtumasta löytyy mediapankista osoitteesta http://mediabank.messukeskus.com.

GoExpo Winter seuraavan kerran 2.–4.11.2018 Messukeskuksessa, Helsingissä.

Seuraavat yleisötapahtumat Messukeskuksessa ovat ELMA, Kädentaito, OutletExpo ja Metsämessut 10. –12.11. sekä Lemmikki 11. –12.11.

Lisätietoja:

Messukeskus, tiedottaja Riikka Luomanpää, 050 540 4231, riikka.luomanpaa@messukeskus.com

www.goexpowinter.fi #goexpowinter