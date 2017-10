GoExpo Winteriin tehdään satoja kuutioita lunta

GameXpo Messukeskuksessa 3.–5.11.2017 27.10.2017 14:13 | Kutsu

Tervetuloa GameXpoon 3.–5.11.2017 Messukeskukseen, Helsinkiin. Tapahtuma on läpileikkaus pelien maailmaan ja se esittelee peliharrastusta monesta eri näkökulmasta. Messukeskus on täynnä erilaisia turnauksia ja kisoja unohtamatta pelimusiikkia sekä pelaamisen kasvatuksellista tai ammatillista näkökulmaa. Ohjelmassa ovat mm. Cosplayn, meisselinheilutuksen ja Saboteur-lautapelin SM-kisat sekä ASUS ROG Tournamentin (Overwatch) -finaali. Tunnetut pelistriimaajat striimaavat sekä omilta pisteiltään että IS Streamcornerista.