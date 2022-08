Gofore 20 vuotta – Konsulttiyhtiö ponnisti startup-yrityksestä IT-alan kannattavimmin kasvavaksi

Gofore täyttää elokuussa 20 vuotta. Yhtiö syntyi, kun nykyinen hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki suostutteli vuonna 2001 ystävänsä Petteri Venolan, Jani Lammin ja Mika Varjuksen ryhtymään yrittäjiksi kanssaan. Ensimmäinen liikeidea oli kehittää maksuliikenneohjelmisto, josta johdettiin myös aloittavan yrityksen nimi; “Go for e” (e-maksut ja -liiketoiminta). Ensimmäinen asiakassopimus oli lähes vahvistunut ja pääomasijoittajat puhuttu idean taakse, ja Kärki jätti työnsä suuressa ohjelmistoyhtiössä.

Epäonnen kautta uuteen alkuun

Asiakas kuitenkin perui projektin, jättäen juuri perustetun yrityksen vaille liiketoimintaa. Sijoittajat väistyivät, perustajat pysyivät päivätöissään ja Gofore laitettiin hyllylle. Unelma jäi silti elämään – ja muotoutui pian uudelleen.



”Määrittelimme vuonna 2002 yhdessä Goforelle uuden liiketoimintamallin ja arvopohjan: että se olisi paras mahdollinen työpaikka meille ja muille, ja että menestymme asiakkaidemme menestyksen kautta. Nämä ovat tänä päivänäkin yrityksemme arvot, ja liiketoimintamallimme on sama”, Timur Kärki toteaa ylpeänä.

Liiketoimintamalliksi asetettiin perustamisvuonna ohjelmistojen sijaan konsultointi: oman osaamisen myyminen muille yrityksille. Kärki jätti työnsä toistamiseen ja muut perustajat seurasivat perässä. Gofore aloitti toimintansa elokuussa 2002 Tampereella, missä yrityksen pääkonttori edelleen sijaitsee.

Tasainen kasvutahti

Menestystä alkoi tulla pitkäjänteisen työn tuloksena vuonna 2005. Siitä lähtien Gofore on ollut tasaisesti kasvava ja kannattava yritys, joka työllisti kesäkuun 2022 lopussa yli 1 000 henkilöä 12 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Virossa ja Espanjassa. Gofore on kasvanut voimakkaasti joka vuosi viimeisen 17 vuoden ajan, useina vuosina yli 50 prosentin tahtia, ja sen vertailukelpoinen liikevoitto on pysytellyt yli 10 prosentissa joka vuosi.

”Kasvun salaisuus on mielestäni Goforen kulttuuri, merkityksellisyys, yhdessä onnistuminen, matala hierarkia, psykologinen turvallisuus ja yhteinen arvopohja. Olemme pysytelleet valitsemassamme tekemisessä ja halunneet olla siinä parhaita. Laajennamme myös repertuaariamme koko ajan ja mietimme, mitä meidän pitää seuraavaksi osata. Olemme myös osanneet luopua asioista, jotka eivät tuo kasvua ja sanoneet ”ei” asioille, jotka toisivat kasvua, mutta eivät sovi arvopohjaamme”, Kärki luonnehtii.

Gofore listautui vuonna 2017 Helsingin Pörssin First North -markkinapaikalle ja vuonna 2021 päälistalle. Päälistauksen yhteydessä perustajaosakkaat myivät omistuksiaan kasvattaakseen yhtiön koti- ja ulkomaista omistuspohjaa ja lisätäkseen osakkeen likviditeettiä.

Yritysostot rikastaneet kulttuuria

Perustajista Mika Varjus ja Jani Lammi ovat vielä mukana yhtiön operatiivisessa toiminnassa. Timur Kärki luovutti toimitusjohtajan kapulansa vuonna 2019 Goforella vuodesta 2010 työskennelleelle Mikael Nylundille.

Konsulttinakin toiminut Nylund on ollut läheisesti mukana vuodesta 2017 alkaen tehdyssä seitsemässä yritysostossa, joilla on ollut merkittävä vaikutus siihen, millainen Gofore on nyt. Yhtiö tavoittelee kansainvälistä kasvua erityisesti Saksassa, missä se on toiminut vuodesta 2016.

”Yritysostot ovat tärkeä osa meitä, ja ne ovat kaikki onnistuneita. Uudet tiimit ovat lisänneet kulttuuriimme monimuotoisuutta ja tuoneet arvokasta kyvykkyyttä tekemiseen. Olemme harjaantuneet taitaviksi ostajiksi ja yhteisöksi, johon on helppo liittyä tuntien itsensä tervetulleeksi ja jonka asiakkaana on hyvä olla”, Mikael Nylund toteaa.



”Me perustajat olemme ylpeitä siitä, ettei Gofore ole yksittäisten ihmisten varassa oleva yritys vaan vahva, itseohjautuva kulttuuri ja yhteisö, joka paitsi kasvaa ja uudistuu, on myös erittäin muutoskykyinen ja sitkeä”, Kärki lisää.

Eettistä digitalisaatiota seuraavat 20 vuotta

Goforen missio on jatkossakin edistää eettistä digitalisaatiota sekä yhteiskunnassa että yrityksissä. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 104 miljoonaa euroa, mistä julkisen sektorin asiakkaiden osuus on 65 prosenttia.

”Julkissektorin asiakkaisiin keskittyminen oli meille aikanaan oikea päätös, ja olemme saaneet olla osa merkittäviä yhteiskunnan digitalisaatiohankkeita lähes kaksi vuosikymmentä. Sen rinnalle on syntynyt pääosin yritysostojen kautta myös kasvava yksityissektorin liiketoiminta, joka painottuu teollisuuden digitalisaatioon. Se tuo valtavasti kasvumahdollisuuksia sekä Suomessa että muualla Euroopassa”, Nylund sanoo.

Gofore nostaa juhlavuotena esiin digitalisaation eettisyyttä ja inklusiivisuutta sekä tekoälyn ja datan eettistä käyttöä. Teemat näkyvät mm. yhteistyöhankkeissa tyttöjen oikeuksia ajavan Plan International Suomen ja tiedekeskus Heurekan kanssa.



Gofore rakentaa Plan Internationalin ja Samsung Electronics Nordicin kanssa niin sanotun Equality Techin uutta prototyyppiä ja toimintamallia. Työhön on osallistettu 25 tyttöä eri puolilta maailmaa. Tyttöjen ehdotusten perusteella kehitetään parhaillaan ratkaisua, jolla sosiaalisessa mediassa kohdattavaa epäasialliseen tai häiritsevään sisältöön voidaan puuttua käyttäjää kasvattavin keinoin. Projektin tuloksista kerrotaan lisää syksyllä.

Lue lisää: Plan International Suomi ja Gofore

https://gofore.com/julkaisut/onko-digimaailmassa-tilaa-kaikille-gofore-ja-plan-international-suomi-mukana-porin-suomiareenassa-heinakuussa/

Lue lisää: Heureka ja Gofore

https://gofore.com/julkaisut/tekoalyn-eettinen-kaytto-tehostaisi-julkisia-palveluita/





Lehdistökuvat

Tiedotteen liitteenä kuvia sekä grafiikka, joka kuvaa Goforen kasvua ja kannattavuutta. Muut kuvapyynnöt Goforen viestinnästä: anne.sivula@gofore.com, 040 717 4873