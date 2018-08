GOLLA TEKEE UUTTA KANSAINVÄLISTÄ LÄPIMURTOA – Good news from Finland!

Vuodesta 2014 alkaen Golla on tehnyt muutostyötä kohti isompia laukkuja ja reppuja, jotka ovat suunnattu moderniin työ -kantamiseen ja matkustamiseen. Prosessi, johon liittyi mm. siirtyminen pois elektroniikkakaupan maailmasta ja uuden jakelutien aukaiseminen, on vaatinut isoja ponnisteluja ja on nyt vihdoin tuottanut tulosta.

GOLLA La Rinascente window

Gollan uudet laukut ovat päässeet ikonisen tavaratalo La Rinascenten ikkunaan Milanon keskustassa Duomoa vastapäätä. La Rinascentellä on aluksi yksinoikeus Italiassa Gollan laukkuihin ja uudet tuotteet lanseerataan heidän Milanon myymälässä. Kyseinen myymälä on laukkumaailman keskipiste. Gollalle tarjottiin myös mahdollisuutta asettaa tuotteemme näytille tavaratalon näyttävään 6 metriseen näyteikkunaan. Golla suunnitteli ja rakensi tämän ikkunan itse edustamaan modernia suomalaista muotoilua. Ikkunassa on samankaltaisuutta Helsingin Stockmannilla sijaitsevan Gollan lippulaiva myymälän sisustuksen kanssa. Tämä ei ole jäänyt ainoaksi onnistumiseksi, vaan Golla pääsi nyt elokuussa aloittamaan laukkujen myynnin myös Ranskan suurimman tavarataloketjun Galeries Lafayetten lippulaivamyymälässä aivan Pariisin keskustassa. Tätä aloitusta on työstetty jo yli vuoden. Gollan uusi nahkalaukku mallisto, joka tulee myyntiin myöhemmin tänä vuonna, vihdoin vakuutti tavaratalon edustajat. Lisäksi Espanjan johtava tavarataloketju El Cortes Ingles aloitta Gollan laukkujen myynnin 5 suurimassa myymälässään syyskuun alussa. Golla tuli tunnetuksi kännykkä- ja kameralaukuillaan. Tuotteita myytiin yli 120 maassa, ja vuonna 2011 Gollalle myönnettiinkin Tasavallan Presidentin Kansainvälistymispalkinto. Golla on perheyritys, joka on perustettu 1995. Yrityksen kantavavoima onkin aina ollut yhdessä tekeminen ja luova ajattelu – uuden luominen. Nyt käsillä olevan muutoksen teemoina ovat olleet työkantamisen rentous ja käytännöllisyys. Työ ei enää ole sidottu toimistoihin vaan se kulkee mukana. Gollalle edellä mainitut sopimukset tunnettujen laukkumaailman kärki-jakelijoiden kanssa ovat suuri saavutus. Suunta on siis vihdoin oikea ja uusi alku käsillä!

