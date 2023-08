Goottirockin legendojen tarina kirjaksi – The 69 Eyes julkaistaan 31. elokuuta

The 69 Eyes on menestyneimpiä suomalaisyhtyeitä niin kotimaassaan kuin maailmalla, mutta yhtyeen jäsenet ovat aina piiloutuneet mustan nahan, tummanpuhuvan goottirockin ja sarjakuvamaisen kauhukuvaston taakse. Nyt Helsingin vampyyreina tunnetut rokkarit astuvat esiin yön pimeydestä ja kertovat ensimmäistä kertaa koko tarinansa.

The 69 Eyesin ura on poikkeuksellinen suomalaisen rockin historiassa. Yhtye on toiminut samalla kokoonpanolla yhtäjaksoisesti yli 30 vuotta ja matka jatkuu edelleen: yhtyeen 13. studioalbumi Death of Darkness julkaistiin keväällä 2023.

Bändin tarinan on kirjoittanut helsinkiläinen tietokirjailija, toimittaja ja muusikko Timo Kalevi Forss, joka tunnetaan muun muassa menestysteoksesta Gösta Sundqvist – Leevi and the Leavingsin dynamo sekä sen jatko-osasta Leevi and the Leavings – Hittitehtaan tarina. Forssille on myönnetty tiedonjulkistamisen valtionpalkinto Voima-lehden toimituskunnan jäsenenä.

The 69 Eyes on arvosteluvapaa 31.8.2023. Äänikirjan lukee Jyrki 69.

