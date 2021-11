Gradia, Salpaus ja OSAO Taitaja2021-kilpailun kärkikolmikko

Taitaja2021 Oulu -kilpailussa menestyneet koulutuksen järjestäjät palkittiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian järjestämässä ammatillisen koulutuksen seminaarissa Hämeenlinnassa 17.11.2021.

Kilpailun kymmenen menestyneintä koulutuksen järjestäjää olivat:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskuntayhtymä OSAO Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria Vaasan ammattiopisto Vamia Stadin ammatti- ja aikuisopisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia jaettu sija: Ammattiopisto Lappia, Savon ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tuloksiin vaikuttivat oppilaitoksen saavuttamat kulta-, hopea- ja pronssimitalit sekä keskiarvoa parempien kilpailusuoritusten määrä. Tulokset on saatu CIS-pisteenlaskujärjestelmästä.

– Menestys ei tule sattumalta, vaan se on pitkäjänteisen työn tulosta. Kilpailutoiminta on ollut Gradiassa hyvin suunnitelmallista jo vuosien ajan. Valmennustyöhön ja valmennusosaamiseen on panostettu. Kilpailutoiminta on linkitetty osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua. Hyvät työelämäverkostot ovat taanneet valmentautumiseen tarvittua lisäsparrausta, Gradian rehtori Pirjo Kauhanen kommentoi tulosta.

Taitaja2021-kilpailun parhaan henkilökohtaisen pistemäärän saavutti infrarakentaminen-lajin kultamitalisti Jere Moilanen Gradiasta 880 pisteen kokonaistuloksellaan.

Kilpailun kärkikolmikko Gradia, Salpaus ja OSAO palkittiin puuseppä Jaakko Järven suunnittelemilla palkinnoilla. Kolmikon lisäksi myös Jere Moilanen taustatahoineen palkittiin kunniakirjoin ja kukin.

Palkinnot jakoivat Skills Finlandin puheenjohtaja Seija Rasku, toiminnanjohtaja Maria Ekroth sekä ammatillisen- ja lukiokoulutuksen ylijohtaja Petri Lempinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Skills Finland onnittelee voittajia!