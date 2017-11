Gramex isännöi tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälisen liiton kokousta

Esittäviä taiteilijoita edustavien tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälinen järjestö SCAPR pitää tällä viikolla kokouksensa Helsingissä tekijänoikeusjärjestö Gramexin vieraana.

SCAPR (Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights) on voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio, jonka toimisto on Brysselissä. SCAPR edustaa 62 tekijänoikeusjärjestöä 45 maasta. Mukana on sekä pelkästään muusikoita edustavia järjestöjä että Gramexin kaltaisia järjestöjä, jotka edustavat sekä taiteilijoita että tuottajia.

Toimiessaan kansainvälisenä foorumina esittäviä taiteilijoita edustavien tekijänoikeusjärjestöjen yhteistyölle SCAPR pyrkii kehittämään rajat ylittävää tiedon ja korvausten kulkua.

SCAPRin kokouksissa eri maiden edustajat työskentelevät neljässä työryhmässä, joista yksi käsittelee lähinnä tekijänoikeushallinnoinnin kansainvälisiä ulottuvuuksia, toinen korvaushallinnon IT-järjestelmiä, kolmas lainsäädäntökysymyksiä ja neljäs kehittyvien maiden tekijänoikeushallinnon kehittämisen tukemista. Lisäksi pidetään SCAPRin hallituksen kokous ja järjestöjen edustajat käyvät myös vapaamuotoisesti läpi yhteisiä asioita.

Tärkeimpiä kysymyksiä tämän viikon kokouksissa on kahden yhteisen kansainvälisen tietokannan vuosia jatkunut kehittämistyö (ns. International Performers Database IPD ja Virtual Recording Data Base VRDB).

”Pidän yhteisten äänite- ja oikeudenhaltijatietokantojen kehittämistä ratkaisevan tärkeänä siksi, että globalisoituvassa maailmassa datan määrä kasvaa koko ajan ja näin voimme parantaa korvausten tarkkaa ja tehokasta tilittämistä ja korvaushallinnon kulujen hallintaa ”, sanoo Gramexin toimitusjohtaja Ilmo Laevuo.

SCAPRin toimitusjohtaja Rémy Desrosiers pitää Helsingin kokousta merkittävänä.

“Odotamme Helsingin työryhmäkokouksiin noin 65 edustajaa 40 jäsenjärjestöstä. On suuri ilo olla vieraana Gramexin luona. Gramex kuuluu aktiivisimpiin jäseniimme ja se on hiljattain liittynyt hyvällä menestyksellä VRDB-tietokantaamme,” sanoo Desrosiers. ”Tämän lisäksi meillä on mahdollisuus juhlistaa Gramexin 50-vuotisjuhlaa ja Muusikkojen liiton 100-vuotisjuhlaa”

Lisätietoa SCAPRista: http://www.scapr.org/what-scapr

Lisätietoa IPD- ja VRDB-hankkeista: http://www.scapr.org/ipd