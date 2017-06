Gramex-korvauksia kertyi ennätysmäärä 24,4 miljoonaa euroa

Stefan Kajanus GT Musiikkiluvat Oy:n toimitusjohtajaksi 25.4.2016 09:00 | Tiedote

KTM Stefan Kajanus on nimitetty Gramexin ja Teoston yhteisyrityksen GT Musiikkiluvat Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 16.5. Stefan Kajanus (44) on toiminut viimeiset 14 vuotta media- ja kustannusaloilla johtotehtävissä. Hän on toiminut mm. Monster.fi:n toimitusjohtajana, Kauppalehden mediamyynnin johtajana, Etuovi.com:n myyntijohtajana sekä Schildts & Söderströmsin varatoimitusjohtajana ja myyntijohtajana. Hänellä on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta eri ympäristöissä. - Gramexin ja Teoston yhteisen musiikkilupakaupan rakentaminen etenee suunnitellusti ja kasvavalla intensiteetillä. On hienoa, että saimme Stefanin kaltaisen kokeneen johtajan vetämään yhteisyritystä ja luomaan puitteita sen tulevaisuuden menestykselle,sanoo GT Musiikkiluvat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kim Kuusi. - GT Musiikkiluvat liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen on minulle upea haaste,