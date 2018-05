Gravitaatioaallot ja ajan suunnan kääntäminen; kaksi maailmankaikkeuden aihetta fysiikan nobelistien luennoidessa Helsingissä toukokuussa

Helsingin yliopistossa luennoi toukokuun lopussa kaksi fysiikan nobelistia. Tilaisuudet ovat avoimia. Torstaina 24.5. kello 17.00 yliopiston juhlasalissa luennoi vuoden 2004 fysiikan nobelisti Frank Wilczek otsikolla The strange, unfinished story of time reversal. Viikon kuluttua torstaina 31.5. kello 10.00 Kumpulassa alkavassa symposiumissa vuoden 2017 fysiikan nobelisti Rainer Weiss puhuu otsikolla The beginnings of gravitational wave astronomy.

Frank Wilczek ja ajan käännön tarina

Vuoden 2004 fysiikan nobelisti Frank Wilczek sai Nobel-palkinnon kvarkkien ja gluonien teoriasta. Hän tutkii kaikkea tekoälystä kvanttifysiikkaan, ja hänet tunnetaankin laajalti tieteen popularisoijana, kirjoittajana ja puhujana.

Wilczek on ollut perustamassa ja toimii johtajana fysiikan alan T.D. Lee Institute -tutkimuslaitoksessa, joka on valtava projekti osana Shanghain uutta iso Science Cityä, jossa on yli 800.000 korkean teknologian työpaikkaa. Rakenteilla on 8 kansallista tutkimuslaitosta, joista ensimmäinen ja lippulaiva on T.D. Lee Institute; siellä on yli 1000 työpaikkaa mukaan lukien noin 500 jatko-opiskelijaa.

Frank Wilczek pitää Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa, Aleksanterinkatu 5, yleisöluennon 24.5. kello 17.00 otsikolla: The Strange, Unfinished Story of Time Reversal.

Wilczekin kuvaus luennostaan: “Few aspects of experience are as striking as the difference between past and future. Yet the fundamental equations of physics make no such distinction. Why is that? And how can the world look so different from the equations? Physicists have wrestled with those questions for centuries, yet they remain alive as frontiers of research.”

Yhteystiedot:

Professori Antti Kupiainen, 050 448 0305, antti.kupiainen@helsinki.fi

Lue lisää:

Frank Wilczek, http://frankwilczek.com

ShanghaiDaily.com, 880,000 jobs at Zhangjiang ‘science city’, https://www.shine.cn/archive/metro/society/880000-jobs-at-Zhangjiang-science-city/shdaily.shtml

Antti Kupiainen ja kvattikenttien kutsu: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kestava-kehitys/kvanttikenttien-kutsu

Frank Wilczek vierailee Helsingissä 23.-24.5.2018 ja pitää kollokvion Aalto-yliopistossa 23.5. ja yleisöluennon 23.5. kello 18.00 Helsingin Työväen opiston juhlasalissa, Helsinginkatu 26, otsikolla The Expansion of Color Perception

Wilczekin abstrakti: “Human perception of color is very far from exhausting the information in the electromagnetic signals that we receive. On the other hand, our brains have “spare bandwidth”, available to process such information. In recent years I’ve been exploring possibilities to use technology to enhance our perception of color, which recently have begun to bear fruit in concrete projects and product initiatives.”

Rainer Weiss ja gravitaatioaallot

Torstaina 31.5. kello 10.00 alkavassa gravitaatioaaltoja käsittelevässä symposiumissa luennoi Rainer Weiss, Massachusetts Institute of Technology, vuoden 2017 fysiikan nobelisti, joka tunnetaan gravitaatioaaltotutkimuksistaan mutta myös kosmisen taustasäteilyn mittaamiseen liittyvästä työstä.

Symposium pidetään Kumpulan kampuksella Exactum-talon salissa A111 to 31.5. kello 10.00-13.00. Ensimmäisen luennon pitää Weiss otsikolla The beginnings of gravitational wave astronomy.

Rainer Weissin yhteenveto luennosta: “The first detection of gravitational waves was made in September 2015 with the measurement of the coalescence of two ~30 solar mass black holes at a distance of about 1 billion light years from Earth. The talk will provide a review of more recent measurements of black hole events as well as the first detection of the coalescence of two neutron stars and the beginning of multi-messenger astrophysics. The talk will end with a discussion of some prospects for the field.”

Lue lisää:

Fysiikan Nobel-palkinto myönnettiin painovoima-aaltojen löytämisestä, https://yle.fi/uutiset/3-9863629

LIGO, https://www.ligo.caltech.edu, on gravitaatioaaltojen havaitsemiseen tarkoitettu laitteisto Yhdysvalloissa.

Symposiumin koko ohjelma

Mini-Symposium on Gravitational Waves with 2017 Nobel laureate Prof. Rainer Weiss

10:00 – 10:10 Welcome

10:10 – 11:00 Rainer Weiss: The beginnings of gravitational wave astronomy

11:00 – 11:30 Norbert Langer: The astounding evolution of massive binary stars towards merging black holes

11:30 – 12:00 Coffee

12:00 – 12:30 Stephen Smartt: Kilonovae and the birth of multi-messenger astronomy

12:30– 13:00 Mark Hindmarsh: Observing the early Universe with gravitational waves

Symposiumin järjestävät Suomen Fyysikkoseura ja Helsingin yliopisto.

Yhteystiedot:

Apulaisprofessori Emilia Kilpua, 050 415 5358, emilia.kilpua@helsinki.fi

Ystävällisin terveisin

Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi